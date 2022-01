Roborock S7 MaxV Ultra : un robot aspirateur et laveur de sol peut être tellement excitant

Robot Aspirateur Laveur, Bagotte 2000Pa Aspirateur Robot Laveur avec auto-boost, 6.9cm Super-mince, Auto-rechargeable, idéal pour nettoyer les poils d'animaux, les tapis, les carreaux, les sols durs

【SWEEP & MOP & VACUUM】▶ Le robot aspirateur avec vadrouille atteint vraiment la fonction intelligente 3-en-1, balayage, aspirateur et serpillière. Achat supplémentaire d'un réservoir d'eau électrique intelligent pour la balayeuse BG600MAX. Vous aider à nettoyer votre maison sans effort. 【NETTOYAGE EN PROFONDEUR】 ▶ Le robot aspirateur BG600 MAX 2000Pa entièrement amélioré aspire efficacement les cheveux, les miettes et la saleté sans aucun effort. Et la conception profil plat de 6.9 cm permet à l'aspirateur de glisser facilement sous les lits et le canapé, d'effectuer un nettoyage en profondeur pour vous offrir une maison propre et confortable. 【TECHNOLOGIE BOOST-INTELLECT】 ▶ L'aspirateur robot augmentera automatiquement la puissance d'aspiration au niveau MAX lorsqu'une force d'aspiration supplémentaire est requise sur vos tapis. La super capacité d'escalade lui permet de se déplacer sans effort du sol au tapis. De plus, 3 niveaux de puissance d'aspiration (MAX / Auto / Low) vous permettent de personnaliser votre nettoyage. 【NETTOYAGE INTÉGRAL】 ▶ Les modes de nettoyage multiples (AUTO / PROGRAMMATION / SPOT / BORD / CHAMBRE UNIQUE / NETTOYAGE MAX) fonctionnent de manière flexible et répondent à différents besoins de nettoyage. Et un temps d'aspiration prédéfini garantit un nettoyage sans effort pendant que vous faites autre chose ou que vous vous détendez. Et les bandes de délimitation gratuites de 2 mètres. 【SYSTÈME DE NAVIGATION INTELLIGENT】 ▶ Équipé d'un moteur sans balais importé du Japon, le puissant robot aspirateur avec serpillière fonctionne à un faible bruit inférieur à 55 dB. Le capteur infrarouge évite les collisions inutiles, la technologie anti-chute permet à votre robot d'éviter les chutes pour protéger sa durée de vie. Et inclus un retour à la base de chargement automatique pour la recharger lorsque la batterie est faible de 20%. 【1 ANS DE GARANTIE】 ▶ Nous fournissons un service après-vente professionnel ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de qualité de 12 mois. Contactez-nous si vous avez des questions, afin que vous puissiez acheter en toute confiance.