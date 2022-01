Envie de rencontrer le nouveau Samsung Galaxy S22 ? Il existe déjà une vidéo d’un premier déballage

Une grande nouvelle de Samsung est attendue pour les prochains jours. On parle naturellement de l’arrivée du nouveau Galaxy S22, qui dans ses 3 modèles probables montrera comment la marque espère changer le marché.

Avec de nombreuses informations déjà révélées, bien que non officielles, on en savait déjà beaucoup sur ce smartphone. Désormais, et pour lever tous les doutes, une première vidéo a vu le jour où les 3 modèles du Galaxy S22 sont dévoilés et détaillés.

Le nouveau Galaxy S22 de Samsung sera le pari de la marque pour le premier semestre 2022. La marque souhaite renouveler sa proposition actuelle, au vu de certains de ses précédents smartphones. C’est là qu’interviendra le S22 Ultra, qui hériterait de ce que nous avions jusqu’à présent dans le modèle Note.

Pour montrer comment seront les 3 modèles que Samsung présentera, une première vidéo a vu le jour avec ce que seront ces propositions. Initialement publié par Youtuber Unbox Therapy, il a été rapidement retiré, probablement parce qu’il montrait trop ce que la marque entendait. Bien sûr, une fois sur Internet, il y restera pour toujours.

Comme vous pouvez le voir, tout le changement semble être dans le modèle S22 Ultra. Cela apportera une nouvelle zone pour loger les différentes caméras, qui devraient donc avoir une meilleure utilisation. C’est apparemment la plus grande différence entre les 3 modèles.

Le Galaxy S22 aura un écran de 6,1 pouces, légèrement plus compact que son prédécesseur (6,2 pouces), et le S22 Plus devrait faire 6,55 pouces (au lieu de 6,7 pouces). Les deux comprennent des matrices de caméras à triple objectif avec une caméra principale de 50 mégapixels ainsi que des objectifs ultra grand-angle et téléobjectif.

Dans le cas du Galaxy S22 Ultra, il devrait avoir quatre caméras intégrées, dont un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif Super Clear. Celui-ci sera aux côtés d’un autre avec un objectif ultra grand-angle 12 mpx, un téléobjectif 10 mpx 3x et un objectif périscope 10 mpx 10x.