Power Toys : Connaissez-vous déjà les 2 nouveautés que Microsoft a apportées à cet outil unique ?

Les Power Toys sont un extra unique que Microsoft et ses ingénieurs développent pour Windows depuis de nombreuses années. Récemment rénové, il est également remis à la communauté qui l’aménage.

Les nouvelles sont arrivées à un bon rythme et il y a maintenant 2 nouvelles propositions plus intéressantes. Microsoft a rechargé les Power Toys et les a apportés avec la dernière version et ces extras sont intéressants et devraient être explorés.

Avec chaque nouvelle version de Power Toys, Microsoft apporte des améliorations et des nouveautés pour les utilisateurs et pour Windows. Ces outils sont capables de compléter ce qui est proposé nativement et ainsi d’étendre encore plus l’utilisation du système Microsoft.

Un outil de plus pour les Power Toys de Microsoft

Parmi les nouvelles versions, nous avons la plus récente, appelée Always on Top. Sa fonction est de faire en sorte que toute application choisie se superpose en permanence aux autres fenêtres, leur assurant ainsi de pouvoir, par exemple, contrôler les données qu’ils souhaitent consulter.

Pour lancer cette nouvelle fonctionnalité, il suffit d’avoir choisi la fenêtre et d’utiliser les touches Win + Ctrl + T. Immédiatement il y a une alerte sonore et une coche apparaît dans la fenêtre choisie, pour indiquer qu’elle est en haut. Vous pouvez choisir plusieurs fenêtres pour être dans cet état.

Renforcement de ce qui existait déjà en tant que nouvelles fonctionnalités dans Windows

La deuxième nouveauté est en fait un complément à une fonctionnalité déjà bien connue. Nous parlons de PowerToys Run, qui peut désormais effectuer des recherches sur Internet et dans le navigateur préféré de l’utilisateur. Cela reste simple et le rend encore plus utile.

Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, appelez simplement ce Power Toys supplémentaire normalement, en utilisant le raccourci Alt + Espace. Après cela et avant la recherche, ils devraient mettre ??. C’est-à-dire que pour rechercher Netcost-security.fr, ils doivent mettre « ?? Netcost-security.fr » dans la zone de texte.

Ce sont les ajouts les plus récents de Microsoft aux Power Toys, en plus des améliorations et corrections habituelles des autres propositions. Ceux-ci continuent d’être le complément presque parfait, ce qui élargit encore les possibilités de Windows.