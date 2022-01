Ethereum Mining est moins rentable et même pas GeForce RTX 3080 ne le sauve

Quand on parle de crypto-monnaies, on pense à un marché monétaire numérique où les utilisateurs peuvent gagner des montants intéressants avec une certaine connaissance de ce segment.

Cependant, d’après les dernières informations, il semble que l’exploitation de la monnaie numérique populaire Ethereum soit désormais moins rentable qu’auparavant. Selon les détails, lorsqu’elle est extraite avec la puissante carte graphique GeForce RTX 3080 de Nvidia, la crypto-monnaie offre actuellement au mineur un revenu de seulement 2,8 $ par jour.

Miner Ethereum n’est plus rentable

Il semble que l’exploitation minière d’Ethereum ne rapporte plus autant ou ne génère plus autant de bénéfices qu’il y a quelque temps. Selon les données maintenant révélées, malgré les valeurs de crypto-monnaie qui restent à la hausse, l’extraction d’ETH n’est plus une activité aussi rentable qu’elle l’était autrefois.

Les détails indiquent qu’actuellement l’extraction de cette monnaie numérique via la puissante carte graphique GeForce RTX 3080 de Nvidia génère des revenus de seulement 2,8 $ (~ 2,46 euros) par jour pour le mineur. Autrement dit, en faisant le calcul, la pratique totalise des gains de seulement 84 dollars (~74 euros) par mois.

Et même si les dépenses avec l’énergie qui alimente le système de minage ne sont pas prises en compte, avec ces valeurs l’utilisateur aurait besoin d’environ 24 mois pour récupérer l’investissement réalisé dans le GPU.

Bien sûr, à ce stade du championnat, quiconque a miné depuis un certain temps aura récupéré son investissement. De cette façon, tout ce qui vient maintenant est déjà un « profit » et les mineurs n’arrêteront d’extraire la monnaie numérique que lorsqu’ils verront qu’ils perdent de l’argent.

Pourquoi l’extraction d’ETH n’est-elle plus aussi rentable ?

Selon les informations, la raison de cette baisse se résume à deux facteurs principaux. Tout d’abord, la difficulté de l’exploitation minière a considérablement augmenté au cours de la dernière année, car de plus en plus de mineurs ont rejoint le réseau.

En revanche, le prix de l’Ethereum est passé de 4 405 $ à 3 189 $ au cours du mois de décembre 2021, ce qui a contribué à réduire les bénéfices réalisés.

Mine d’Ethereum ?