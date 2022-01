Découvrez 7 alternatives à Google Forms pour construire vos questionnaires

Bien que ce soit l’option couramment adoptée, lorsque l’objectif est l’élaboration d’un questionnaire, Google Forms n’est pas la seule option disponible. Sur Internet, il existe de nombreuses plateformes qui permettent de créer une série de questions de la manière qui convient le mieux à l’utilisateur.

Aujourd’hui, nous vous présentons 7 alternatives à Google Forms.

Fatigué des formulaires Google ? Construisez vos questionnaires dans ces alternatives

Google Forms est un outil incroyablement populaire, en raison de la possibilité de créer des questionnaires illimités, de la facilité de construction, de l’accessibilité sur les appareils mobiles et de la possibilité d’extraire des données rapidement et simplement.

Cependant, ce n’est pas la seule option disponible sur Internet. En tant que monde de choses, celui-ci en rassemble bien d’autres, plus sophistiqués, et qui peuvent représenter une meilleure alternative aux fins de votre questionnaire. Nous vous informons 7.

1 – WuFoo

Sur cette plate-forme, l’utilisateur peut facilement construire des questionnaires professionnels, car elle garantit une utilisation intuitive. En plus des centaines de modèles qu’il met à disposition, il permet, par exemple, l’incorporation d’autres applications, il a intégré des options de paiement et les répondants peuvent télécharger des documents.

Bien qu’il s’agisse d’un excellent choix, utilisé par plusieurs sociétés de renom, si l’utilisateur ne souhaite pas être limité par le forfait gratuit, il devra garantir une mise à niveau payante.

WuFoo

2 – Type de formulaire

Cette plate-forme pense que les quiz n’ont pas besoin d’être ennuyeux et monochromes. En ce sens, il garantit la possibilité de les personnaliser avec des couleurs, des vidéos et des images. Plus que cela, les utilisateurs considèrent qu’il est facile à utiliser et qu’il a des visuels très attrayants.

Si vous souhaitez utiliser Typeform, vous pouvez le faire gratuitement, mais il a également la possibilité de mettre à niveau.

Typeform

3 – LimeSurvey

Contrairement aux précédentes, cette plateforme s’adresse particulièrement au secteur des affaires et de l’éducation. Par conséquent, cela peut être une option lorsque l’objectif est l’élaboration de questionnaires à envoyer aux clients, d’études de marché ou d’études visant une enquête.

Bien que vous puissiez utiliser la plateforme gratuitement, il existe une version payante qui peut valoir le coup, selon l’objectif.

LimeSurvey

4 – Jotform

C’est peut-être une option dont vous avez peut-être entendu parler. JorForm dispose de plusieurs outils afin d’améliorer l’expérience utilisateur lors de la rédaction d’un questionnaire. Comme d’autres, l’utilisateur peut personnaliser l’intégralité du questionnaire, étant donné que la plate-forme elle-même privilégie l’esthétique. De plus, il fournit un outil d’analyse de données, offrant beaucoup de détails sur les réponses.

Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme avec le potentiel d’excellents quiz, l’utilisateur peut prendre un certain temps pour apprendre à la maîtriser pleinement.

forme de mot

5 – Formulaires

Il s’agit d’une autre plate-forme conviviale, garantissant une grande bibliothèque de modèles de quiz prédéfinis. Comme avec WuFoo, les répondants pourront télécharger des fichiers et la plateforme pourra être facilement associée à un processus de paiement.

Cette plate-forme est entièrement gratuite et, dans ce plan, elle garantit des réponses illimitées, des conceptions de plusieurs pages, entre autres avantages.

Formulaires

6 – FormCrafts

FormCrafts a réussi à adapter ses outils aux besoins des utilisateurs et, par conséquent, est l’une des plates-formes dont vous devez avoir entendu parler, telle est sa popularité dans le monde entier. En plus de garantir une grande variété de modèles, adaptés à divers besoins, il permet de construire des questionnaires de plusieurs pages.

Malheureusement, la version gratuite limite le nombre de réponses, les paiements possibles via le questionnaire, et d’autres éléments qui peuvent être importants.

FormeArtisanat

7 – FormAssembly

Cette plate-forme est utilisée par des entreprises comme Lenovo, Panasonic et même Amazon. Après tout, il s’agit d’une option sophistiquée et, comme il le suppose, destinée au secteur des entreprises. Les formulaires peuvent contenir des centaines d’éléments et peuvent s’intégrer à plusieurs plates-formes.

Encore une fois, si vous n’êtes pas prêt à payer pour des outils potentiellement essentiels, ce n’est pas une option pour vous. Si c’est le cas, vous pouvez avoir un bon allié dans FormAssembly.

FormeAssemblage

Comme pour d’autres plateformes, celles que nous vous montrons aujourd’hui pourraient être une alternative à Google Forms, en fonction de l’objectif de votre collecte de données, des personnes sur lesquelles vous souhaitez vous renseigner et du montant que vous êtes prêt à payer ou non.

En fait, Forms est une excellente option. Cependant, si vous souhaitez construire un questionnaire différent, vous connaissez déjà les options proposées par Google.

