La Terre « rétrécit ». Cette perte de volume est-elle une menace pour la vie sur la planète ?

Il est intéressant de se rendre compte que la Terre donne et reçoit constamment des matériaux avec le système solaire environnant. C’est-à-dire que la poussière qui s’accélère dans l’espace bombarde régulièrement notre planète sous la forme d’étoiles filantes, et les gaz de l’atmosphère terrestre s’infiltrent régulièrement dans l’espace. Mais alors… la planète s’étend-elle ou rétrécit-elle ?

C’est une bonne question, notamment parce qu’il est important de comprendre si l’étirement et le rétrécissement peuvent menacer la vie sur Terre.

Dans un échange constant entre la Terre et l’environnement qui l’héberge, les matériaux entrent et sortent constamment, vers et depuis le système solaire environnant. Dans cet échange, la question est de savoir si notre planète s’étend ou rétrécit.

En raison des dons gazeux de la Terre à l’espace, la planète – ou, pour être plus précis, l’atmosphère – se rétrécit, selon Guillaume Gronoff, un chercheur qui étudie les fuites atmosphériques au Langley Research Center de la NASA en Virginie. Cependant, bien que nous diminuions, la valeur n’est pas si élevée.

Comme mentionné dans les travaux de ce chercheur, les planètes se forment par accrétion, c’est-à-dire lorsque la poussière de l’espace entre en collision et s’accumule de plus en plus en une masse plus importante. Après la formation de la Terre il y a environ 4,5 milliards d’années, cet « engraissement » a continué à se produire sous forme de matière apportée par les météores et les météorites.

Et comment perdre du poids tout en prenant du poids ?

Eh bien, quand une planète se forme, un autre processus commence : l’évasion atmosphérique. Par conséquent, cette perte de gaz se produit par un processus similaire à l’évaporation, mais à une échelle différente. Selon Gronnoff, dans l’atmosphère, les atomes d’oxygène, d’hydrogène et d’hélium absorbent suffisamment d’énergie du soleil pour s’échapper dans l’atmosphère.

Alors, comment ces processus affectent-ils la masse globale de la Terre ? Les scientifiques ne peuvent qu’estimer.

Bien sûr, cela reste de la recherche, car il est difficile de mesurer la masse de la Terre en temps réel. Nous n’avons pas le poids de la Terre avec suffisamment de précision pour voir si la Terre perd ou gagne.

Il a dit à Live Science.

Cependant, en examinant le taux de météores, les scientifiques estiment qu’environ 16 500 tonnes (15 000 tonnes métriques) – environ une tour Eiffel et demie – impactent la planète chaque année, ajoutant à sa masse, a déclaré Gronoff.

Le chercheur a noté qu’à l’aide de données satellitaires, les scientifiques ont estimé le taux de fuite atmosphérique.

C’est quelque chose comme 82 700 tonnes (75 000 tonnes métriques) ou 7,5 tours Eiffel. Cela signifie que la Terre perd environ 66 100 tonnes (60 000 tonnes métriques) par an. Bien que cela semble beaucoup, dans le contexte de la planète entière, « c’est très, très, très petit ».

Expliqua le scientifique du Langley Research Center.

Mais la Terre pourrait-elle perdre son atmosphère ?

Il y a constamment une perte d’atmosphère. Cependant, en utilisant des estimations de fuites atmosphériques établies au cours des cent dernières années, Gronoff a calculé qu’à un rythme de 60 000 tonnes d’atmosphère perdues par an, il faudrait 5 milliards d’années à la Terre pour perdre son atmosphère si la planète n’avait pas perdu son atmosphère. moyen de le réinitialiser.

Par conséquent, même s’il n’y avait pas de remplacement des gaz qui entourent notre planète, il faudrait plusieurs millions d’années pour qu’un élément essentiel à la vie disparaisse.

Cependant, ce chiffre de 5 milliards est un cas extrême, car l’océan et d’autres processus, tels que les éruptions volcaniques, contribuent à reconstituer l’atmosphère terrestre. Il faudra donc plus de 3 000 fois ce temps – environ 15,4 billions d’années – avant que la Terre ne perde son atmosphère. Maintenant, cela donne environ 100 fois la vie de l’univers.

Cependant, avant que cela ne se produise, malheureusement, la Terre deviendra de toute façon inhabitable en raison de l’évolution du Soleil, qui devrait devenir une géante rouge dans environ 5 milliards d’années.