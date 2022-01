Avez-vous reçu un SMS pour payer la facture Endesa ? oublie que c’est de la fraude

Êtes-vous un client Endesa ? Le nombre de stratagèmes numériques frauduleux est en augmentation et ils viennent dans toutes les directions. La plupart des stratagèmes frauduleux arrivent par courrier électronique, mais les pirates informatiques utilisent de plus en plus le système SMS traditionnel.

Endesa a récemment alerté sur la circulation de messages frauduleux en son nom demandant un paiement.

Endesa a demandé une « attention particulière » avec des communications qui « soulèvent des doutes »

Endesa a mis en garde aujourd’hui, par le biais d’un communiqué, contre un SMS frauduleux envoyé en son nom aux clients, qui fait référence aux montants dus et demande le paiement via une référence ATM.

Comme mentionné dans le communiqué de presse…

Nous avons identifié la divulgation d’un SMS frauduleux envoyé au nom d’Endesa Portugal, informant les clients des montants dus et demandant leur paiement via une référence ATM.

Endesa appelle les clients à ignorer le « SMS de demande de paiement des sommes dues ».

Endesa a également demandé un « soin particulier » avec des communications qui « soulèvent des doutes » et a suggéré que les clients vérifient toujours la véracité de l’expéditeur, confirment les informations sur les factures et s’assurent que l’entité de paiement indiquée appartient à Endesa, en se souvenant que le seules les entités valides que vous utilisez sont 12121 et 11364.

Dans le message frauduleux, le client est informé d’un montant impayé et qu’il dispose de 24 heures pour le régler, sous peine de coupure de courant et de paiement de frais supplémentaires pour réactiver le service.