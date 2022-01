Vous cherchez un bon moniteur où vous pouvez jouer avec de la qualité ? Nous avons des suggestions Xiaomi

Xiaomi est désormais largement connu pour ses smartphones, ses appareils intelligents pour la maison, pour ses Mi Bands, pour les petits appareils électroménagers, les téléviseurs, et oui, il a également des moniteurs dans son portefeuille. Pour ceux qui souhaitent équiper leur bureau d’un moniteur performant dans un environnement de jeu, nous avons aujourd’hui des suggestions.

Il existe deux moniteurs plats et un incurvé, avec des taux de mise à jour élevés et un temps de réponse réduit.

Moniteur 23,8″ Xiaomi Redmi 1A

Le moniteur Xiaomi Redmi 1A dispose d’un écran de 23,8 pouces avec un cadre ultra-mince et une résolution FullHD, avec une dalle IPS pour de bons angles de vision et une précision des couleurs. Comme l’indique la marque, il offre un angle de vision de 178º et, en termes de couleurs, 16,7 millions de couleurs.

Il offre également un taux de contraste de 1000:1 et une luminosité de 250cd/m2. Le taux de rafraîchissement est commun dans ces cas, 60 Hz et a un rapport hauteur/largeur de 16:9. Comprend un filtre de lumière bleue, pour le bien de votre vue.

En termes de connexions, il ne prend en charge que les connexions HDMI et VGA, suffisamment pour la plupart des environnements de travail et d’étude. La base est robuste et élégante et permet même un réglage de l’inclinaison.

Le moniteur Xiaomi Redmi 1A est actuellement disponible pour 106,92 € avec le code de réduction BGZSFB149.

Xiaomi Redmi 1A (23,8″)

Moniteur Xiaomi Redmi 27″

Le moniteur Xiaomi Redmi 27″ a une résolution FullHD, avec dalle IPS, tout comme le modèle précédent. Il offre un angle de vision de 178º et 16,7 millions de couleurs.

Il offre un taux de contraste de 1000:1 et une luminosité de 250cd/m2. Le taux de rafraîchissement est de 75 Hz et a un rapport hauteur/largeur de 16:9. Comprend un filtre de lumière bleue, pour le bien de vos yeux, certifié par TUV.

Il a une connexion HDMI, VGA et audio. La base, comme le modèle précédent, est robuste et élégante et permet un réglage de l’inclinaison.

Le prix de ce modèle est de 135,44 € avec le code de réduction BGjoao329

Xiaomi Redmi (27″)

Moniteur de jeu incurvé Xiaomi Mi 34″

Bien que les autres modèles offrent de bonnes fonctionnalités pour l’environnement de jeu, celui-ci est le seul conçu avec cet objectif concret. Le Mi Curved Gaming Monitor 34″ a une résolution de 3440 × 1440 pixels, avec un rapport hauteur/largeur de 21:9 et une courbe de 1500R. Il offre une luminosité de 300 nits et un contraste de 3000:1.

Dans ce cas, nous avons un taux de rafraîchissement plus élevé de 144 Hz et des technologies comme FreeSync Premium et le mode faible lumière bleue, pour un plus grand confort.

Sa structure permet un réglage en hauteur, en inclinaison et il peut même être tourné. Il a un support pour être fixé au mur.

Il est disponible au prix de 356,44 € avec le code de réduction BGZDG715. Tous les moniteurs sont disponibles dans les entrepôts européens.

Moniteur de jeu incurvé Xiaomi Mi (34″)

