iPhone SE (2022) : Apple conservera-t-il le design 2017 ? apparemment oui

Apple pourrait sortir un nouvel iPhone SE cette année. Historiquement, il s’agit d’une version plus abordable des smartphones d’Apple, avec une structure similaire à un ancien modèle, mais avec le dernier processeur de la marque, assurant ainsi les meilleures performances possibles.

Le modèle 2020 a été lancé à l’image de l’iPhone 8 lancé en 2017, loin de ce qu’est l’image actuelle des smartphones sur le marché en général et toujours avec Touch ID, mais c’était quand même un succès commercial. Pour 2022, aurons-nous à nouveau un retour en 2017 ? Apparemment, oui.

En 2021, certaines rumeurs disaient que le prochain iPhone SE aurait un design plus moderne, en béton, similaire à l’iPhone XR. Cependant, à l’approche d’une éventuelle sortie, qui devrait avoir lieu ce printemps, l’information commence à être ajustée.

iPhone SE (2020) – une vieille image avec des performances optimales

Un leaker populaire dans le monde Apple a maintenant annoncé qu’un tel modèle inspiré de l’iPhone XR ou 11, ne sortira qu’en 2024. Pour l’instant, le nouvel iPhone SE ne différera pas du modèle 2020, au moins à son Image.

Bien entendu, en ce qui concerne le matériel, le smartphone disposera des dernières technologies, afin de garantir les meilleures performances.

En plus du processeur, qui devrait être l’Apple A15 Bionic (5 nm), ce smartphone sera déjà prêt à supporter les connexions 5G. Il est probable que le module photographique évoluera également pour répondre aux capacités de traitement d’image.

Avoir accès à un smartphone Apple performant est ce que recherchent de nombreux consommateurs. Les inquiétudes concernant la conception de la machine peuvent passer au second plan, bien qu’avoir un Touch ID au milieu de 2022 au lieu de Face ID ne semble pas avoir beaucoup de sens. Attendons plus d’informations et le lancement officiel de cette supposée machine.