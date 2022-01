Qui a dit ça: "Dans deux ans, le spam (e-mail) sera résolu"?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Lors du Forum économique mondial de 2004 en Suisse, Bill Gates, alors architecte logiciel en chef de Microsoft, a prédit la fin du spam par courrier électronique d’ici deux ans par plusieurs moyens potentiels.

Deux des idées impliquaient de résoudre des énigmes tandis qu’une troisième, et la plus prometteuse selon Gates, aurait permis aux destinataires des e-mails de facturer à l’expéditeur une somme modique semblable à celle des timbres-poste, ou de renoncer aux frais pour la famille et les amis.

« À long terme, la (méthode) monétaire sera dominante », a-t-il prédit.

Bien que Gates ait prévu un monde sans spam d’ici 2006, 2007 a enregistré un niveau record d’e-mails indésirables, avec un total de 10 800 milliards de messages de spam pour l’année contre 10 500 milliards de messages légitimes. Cependant, grâce en partie à un meilleur filtrage, le pourcentage de spam dans les e-mails légitimes s’est progressivement amélioré au fil des ans.

Après avoir atteint des niveaux record en 2008, la quantité de spam a commencé à baisser d’environ 92% de tout le trafic de courrier électronique étant du spam, elle est tombée à moins de 30% en 2019, selon Statista. Un autre rapport différent de Kaspersky estime que le spam représente environ 47% de tous les e-mails à partir de 2020.