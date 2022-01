Razer veut apporter un éclairage de jeu RVB dans toute sa maison

Le segment des jeux vidéo est l’un des plus attractifs dans le domaine technologique. Et associés à ce marché, nous avons plusieurs caractéristiques, telles qu’un design audacieux, des lignes audacieuses et, bien sûr, les couleurs fortes et vives habituelles.

Razer est l’une des marques les plus populaires dans ce secteur et se caractérise par ses produits colorés en termes d’éclairage RVB. Mais désormais, l’entreprise va au-delà des jeux, des ordinateurs et des accessoires et souhaite également apporter cet éclairage à l’ensemble de la maison de l’utilisateur.

Razer veut apporter des lumières RVB dans toute sa maison

Razer a récemment annoncé l’extension de sa technologie d’éclairage Razer Chroma RGB dans toute votre maison. Ainsi, en plus des jeux, ordinateurs et accessoires associés, la société américaine souhaite connecter ces lumières caractéristiques avec celles de votre maison, afin d’obtenir un environnement de jeu global, moderne et audacieux.

Cette nouveauté passe par l’application Razer Smart Home, qui sera lancée très prochainement. L’objectif de l’application est de regrouper les différentes marques d’éclairage et d’objets connectés afin de proposer une « expérience immersive à la maison ». De cette façon, les utilisateurs auront bientôt un endroit unique où ils pourront contrôler et personnaliser de manière native tous les appareils connectés à un PC et les appareils mobiles pour la meilleure et la plus immersive des expériences de maison intelligente.

Selon les détails publiés par la marque sur son site officiel, Razer Smart Home rationalise le processus de configuration et de personnalisation en créant un seul écosystème de maison intelligente qui offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler et de synchroniser tous les appareils de la maison intelligente à partir d’une interface simple et pratique.

Selon Alvin Cheung, vice-président senior de la division Hardware de Razer :

L’avenir de la vie dans une maison intelligente n’a jamais été aussi brillant. Le Razer Chroma RGB est un écosystème préféré des fans depuis son lancement et maintenant Razer combine technologie et fonctionnalité dans une application Razer Smart Home, permettant aux utilisateurs d’avoir un contrôle créatif total sur leur environnement domestique.

L’application apporte 16,8 millions de couleurs et un ensemble d’effets d’éclairage qui permettent à l’utilisateur de personnaliser l’éclairage ambiant et de créer également un environnement immersif où tous les équipements de divertissement à domicile fonctionnent à l’unisson.

Cette nouvelle implique des sociétés partenaires telles que Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster et Twinkly. Pour l’instant, on ne sait pas quand l’application atteindra les utilisateurs, mais on estime qu’elle le sera encore au premier semestre 2022.

A lire aussi :