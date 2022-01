Geforce Now dans l’abonnement RTX 3080 : Une vraie alternative au PC gamer haut de gamme

Nvidia a récemment commencé à proposer l’abonnement Geforce Now RTX 3080. Le fabricant de cartes graphiques fait ainsi évoluer son offre de cloud gaming vers un niveau haut de gamme. Fondamentalement, vous louez ici un PC de jeu puissant qui diffuse la puissance de calcul sur un écran de votre choix.

Avec l’abonnement RTX 3080, vous obtenez des performances équivalentes à une carte graphique RTX 3080 avec le processeur et la RAM appropriés. La carte est actuellement l’une des plus solides du marché. Nvidia promet jusqu’à 1440p à 120 FPS sur PC et Mac. Cela ressemble à une offre alléchante. Surtout quand on considère que le RTX 3080 est actuellement difficile à obtenir en raison du manque de puces. Si vous avez la chance d’en acheter un, vous serez généralement heureux de payer le double du prix du fabricant.

Le prix parle pour l’abonnement : 200 euros par an c’est pas trop

J’ai actuellement un RTX 2060 dans mon PC de jeu. C’est bon et ça donne une belle apparence aux nouveaux jeux, mais je ne peux pas définir tous les paramètres graphiques sur Ultra avec la carte et obtenir toujours des images décentes dans les titres Triple-A actuels. C’est pourquoi j’ai voulu mettre à niveau mon PC avec une carte graphique RTX-3080. À l’époque, cependant, je ne savais pas à quel point le marché des cartes graphiques était mauvais en ce moment.

Je n’ai trouvé le RTX 3080 dans aucune boutique en ligne. Seuls les 3080 Ti ou les 3070 et 3070 Ti étaient proposés, bien sûr tous à des prix absolument horribles. Le 3080 Ti est cependant trop cher pour moi, et les 3070 et 3070 Ti ont trop peu de puissance par rapport au RTX 3080. Je me suis donc déjà lié d’amitié avec l’idée d’attendre quelques mois (ou années) jusque là sont à nouveau des cartes graphiques puissantes à des prix raisonnables.

Puis je suis tombé sur l’abonnement RTX 3080 de GeForce Now. Ici, j’obtiens les performances de la carte graphique sans avoir à acheter la carte graphique. Ça semble parfait. Malheureusement, l’abonnement n’est disponible qu’en forfait de 6 mois à 99,99 euros. Cela semble beaucoup au début, mais ce n’est pas du tout quand vous regardez ce que vous obtenez.

Le RTX 3080 est actuellement annoncé à 719 euros sur le site officiel de Nvidia, mais n’est pas disponible. La prochaine offre la moins chère, à laquelle Nvidia fait référence, coûte environ 1 200 euros, mais la carte n’est pas disponible ici non plus. Si je suppose toujours que je peux obtenir un RTX 3080 « à bas prix » pour 1 200 euros, je peux utiliser l’abonnement GeForce Now 3080 pour le même prix pendant six ans. Et là, je n’obtiens pas seulement la carte graphique, mais un PC de jeu complet dans le cloud.

En termes de prix, j’ai un net avantage avec l’abonnement par rapport à l’achat d’une carte graphique.

Le prix n’est pas tout avec un PC de jeu

Bien entendu, le cloud gaming a aussi ses inconvénients par rapport à un PC de jeu physique dans le salon. Pour transférer les données rapidement, vous avez besoin d’une connexion Internet rapide. Si vous voulez jouer en 1440p à 120 FPS, il faut qu’il soit au moins à 35 Mbit/s selon Nvidia. Je joue depuis quelques jours avec l’abonnement RTX 3080 avec une connexion à 100 Mbit/s et j’obtiens en général une très bonne image et beaucoup d’images.

De temps en temps, la connexion devient instable ou l’image tremble un peu, ce qui peut difficilement être évité. Dans de nombreuses régions d’Allemagne, cependant, une connexion Internet à 50 Mbit / s ou plus n’est pas du tout disponible. C’est pourquoi l’abonnement 3080 n’en vaut probablement pas la peine ici. L’offre gratuite ou l’abonnement prioritaire seraient plus recommandés ici. J’ai testé Stadia de Google avec une ligne de 16 Mbit/s et ça ne s’est pas aussi mal passé que prévu.

Le décalage d’entrée est souvent cité comme le plus gros inconvénient du cloud gaming. Mais je dois honnêtement dire que je n’ai eu aucun décalage d’entrée notable avec l’abonnement GeForce Now 3080. Je pouvais à peine dire le retour du contrôleur d’un jeu installé sur mon disque dur. Et voici deux autres avantages du cloud gaming : je n’ai pas besoin d’avoir les jeux installés sur mon disque dur et ils sont mis à jour par Nvidia sur leurs serveurs. Cela me fait gagner du temps et beaucoup d’espace disque.

Cependant, je dois accepter que je ne peux pas jouer à tous les jeux via GeForce Now. Il y a actuellement plus de 1 000 jeux disponibles et de nouveaux jeux sont ajoutés chaque semaine, mais je suis également limité à ces jeux. Les jeux ne sont pas non plus inclus dans l’abonnement, mais je dois les acheter séparément sur Steam, dans l’Epic Store ou chez Ubisoft. Ce n’est qu’alors que je peux le démarrer via Geforce Now.

Je dois encore mentionner un avantage du cloud gaming que j’avais sous-estimé auparavant. Étant donné que les calculs ont lieu dans le cloud et que je diffuse l’image sur mon moniteur, mon PC n’est ni bruyant ni chaud. Même avec Assassin’s Creed : Valhalla avec des paramètres Ultra et plus de 100 images par seconde, mon PC est tout aussi silencieux que lorsque je tape un texte dans Word. Cela rend les sessions de jeu beaucoup plus détendues.

Conclusion : je joue bien avec l’abonnement GeForce Now RTX 3080, mais ce n’est pas parfait

Avec l’abonnement RTX 3080, je peux accéder à du matériel de jeu haut de gamme absolu à des prix relativement bas. Je peux jouer aux jeux pris en charge par le service avec les paramètres les plus élevés avec beaucoup de FPS. Et c’est juste amusant pour moi en tant que joueur. Avec une ligne rapide, cela fonctionne très bien la plupart du temps, même s’il y a de temps en temps de petits bégaiements. Mais cela ne me dérange pas beaucoup, surtout dans les jeux solo.

C’est absolument la bonne direction. Je ne veux pas acheter une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur et plus de RAM tous les trois à cinq ans. Je préfère utiliser les serveurs Nvidia et m’en tirer à bon compte. La technologie n’est pas encore complètement développée et il existe encore un potentiel d’amélioration. Par exemple, j’apprécierais une bibliothèque de jeux illimitée et une prise en charge des écrans larges, mais cela peut arriver.

J’utilise actuellement l’abonnement RTX 3080 pour des jeux solo comme Assassin’s Creed : Valhalla, le Crew 2 (je n’y joue qu’en mode solo), mais aussi pour des jeux multijoueurs comme New World. Les petites secousses ne me dérangent pas. Mais alors je préfère commencer des jeux compétitifs comme Rocket League à partir de mon disque dur. D’une part, parce que mon RTX 2060 peut l’afficher dans toute sa splendeur et d’autre part, parce que les petits à-coups ou problèmes de connexion sont ici gênants.