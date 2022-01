Astuce : Vous avez Android 12 et One UI 4 sur votre Samsung ? Planifier l’installation après les heures d’ouverture

Maintenant que le One UI 4 et Android 12 atteignent enfin les utilisateurs de smartphones Samsung au Portugal, il est temps de préparer son installation. C’est un processus simple, mais il peut être amélioré.

L’une des étapes consiste à empêcher l’application immédiate de la mise à jour de cette nouvelle fonctionnalité. Il existe un moyen simple qui ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Alors, voyez comment vous pouvez planifier l’installation de One UI 4 et Android 12 après les heures.

Les nouveautés que Samsung a apportées avec le One UI 4 ne se limitent pas à ce que Google a préparé pour Android 12. La marque coréenne a parié d’apporter une grande partie de son développement et ainsi d’augmenter ce qui est disponible pour les utilisateurs de leurs smartphones.

Téléchargez la mise à jour One UI 4 et Android 12

Avec la fin de son développement, c’est le moment d’avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Il est déjà disponible au Portugal et il est donc temps de l’installer sur l’un des smartphones de la marque. L’idée est qu’elle peut être optimisée et ne se faire qu’après des heures, lorsque l’utilisateur n’utilise pas l’équipement.

La première étape consiste à accéder aux paramètres, puis à choisir Mise à jour logicielle, puis Télécharger et installer. Vous trouverez certainement la nouvelle version présente, que vous devriez télécharger. Au final, vous aurez 2 options : Planifier l’installation et Installer maintenant.

Planifier l’installation sur les smartphones Samsung

Si l’idée est d’installer immédiatement One UI 4 et Android 12, l’option est évidente. Cependant, si l’idée est de programmer l’installation à une date ultérieure, choisissez l’option Programmer l’installation, qui fera apparaître un tableau avec les heures possibles, mais les prochaines 24 heures.

Il leur suffit de régler l’heure souhaitée, puis d’appuyer sur le bouton OK. L’utilisateur verra le message indiquant l’installation de la mise à jour One UI 4 et Android 12 pour plus tard, indiquant également l’heure définie. Plus tard, à l’heure définie, le processus démarre automatiquement.

Naturellement, si vous le souhaitez, vous pouvez ignorer ce processus et effectuer l’installation manuelle ou reprogrammer pour une autre fois. Ainsi, les utilisateurs contrôlent totalement l’installation de la mise à jour One UI 4 et Android 12.