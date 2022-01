Google apporte-t-il enfin les meilleures fonctionnalités iOS à Android ?

Bien que cela ne soit pas déclaré, il y a une course discrète entre Google et Apple pour sortir les meilleures nouvelles fonctionnalités de leurs systèmes d’exploitation mobiles. Chacun a des avantages dans certains domaines, mais maintenant c’est Android qui rattrape iOS avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Présentées au CES de cette année et déjà analysées, de nouvelles fonctionnalités arrivent dans le système de Google et sont déjà bien connues d’iOS. Avec cette décision, Google franchit une étape importante pour améliorer Android.

Google se rapproche d’Apple

A chaque nouvelle version d’Android ou d’iOS, il est normal de comparer l’actualité et ce qui a été apporté comme amélioration. Souvent, ceux-ci finissent par se croiser et il est clair comment ces systèmes se rejoignent. C’est ce qui se passe maintenant, avec les nouvelles que Google a présentées.

Pas toutes les améliorations présentées, mais dans le lot de nouvelles, il est clair que Google cherche à réduire la distance dans certains domaines d’Android. Ainsi, nous avons des changements majeurs dans le domaine de l’audio et des appareils utilisés pour reproduire le son.

Ce que nous avons déjà sur iOS arrive sur Android

Tout d’abord, et comme nous pouvons déjà l’utiliser sur iOS, Android va bientôt basculer l’audio sur l’appareil principal. Cela signifie en pratique que si vous regardez une vidéo sur une tablette et recevez un appel téléphonique, les écouteurs Bluetooth sont routés vers le smartphone pour répondre à l’appel.

Une autre innovation introduite par Google était sa version de Spatial audio. Cela donnera à l’utilisateur, et dans les écouteurs qui le prennent en charge, une sensation d’espace, emmenant l’utilisateur au centre de l’action. C’est également une fonctionnalité dont dispose Apple et qu’elle diffuse sur ses appareils.

Actualités pour certains, fonctionnalités normales pour d’autres

Enfin, et dans le lot de fonctionnalités qui se rapprochent de ce que propose déjà Apple, nous avons Fast Pair et Nearby Share. Bien que distincts, ils facilitent l’utilisation et la connexion de l’ensemble de l’écosystème Android, que ce soit dans l’appairage d’appareils ou le partage de fichiers. Une fois de plus, nous voyons quelque chose qu’Apple a sur iOS et macOS depuis un certain temps et qui est déjà assez mature.

Comme on peut le voir, la liste des nouveautés que Google apporte à Android, beaucoup sont déjà accessibles pour les utilisateurs iOS et macOS. Il existe également au sein de l’écosystème Android des offres de fabricants qui garantissent ces fonctionnalités, mais la vérité est qu’elles sont dédiées à de nombreux équipements et non massifiées comme prévu.