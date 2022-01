Windows 11 : Deux nouvelles importantes que Microsoft a préparées sont disponibles

Lorsqu’il a présenté Windows 11 au monde, beaucoup ont affirmé que Microsoft avait présenté un système inachevé. Celui-ci avait encore une grande partie de son prédécesseur et ce n’est que plus tard que les nouvelles apparaîtraient en plus grand nombre.

La vérité est que ce système a reçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, se rapprochant de ce qui sera le désir du géant du logiciel. Poursuivant sur cette voie, il y a maintenant deux nouveaux développements importants que Microsoft a préparés.

Le rythme auquel Microsoft a introduit de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 est élevé et a répondu aux attentes. Celles-ci ne se concentrent pas uniquement sur le système d’exploitation et vont plus loin, leurs applications ayant également des améliorations.

Une nouvelle interface dans le Bloc-notes Windows 11

La première grande nouvelle avait déjà été révélée il y a quelques temps, comme une promesse à venir. Nous parlons de Bloc-notes, qui a enfin acquis une nouvelle image et quelques nouvelles fonctionnalités dans le domaine des fonctionnalités. Nous parlons de mode sombre et d’une nouvelle interface.

Attention : nous avons commencé à déployer le Bloc-notes repensé pour Windows 11 à tous #WindowsInsiders dans le canal bêta. https://t.co/mjUZ8Jp9BL ^BLB – Windows Insider (@windowsinsider) 5 janvier 2022

Le passage au Bloc-notes Windows 11 apporte également des améliorations de recherche. Ce n’est pas encore une nouveauté de masse, mais de nombreux utilisateurs peuvent déjà le trouver dans la dernière mise à jour du système de Microsoft, accessible pour l’installation. Pour cela, vous devez être dans le programme Insiders.

Quoi de neuf dans Media Player sur le système Microsoft

Une autre nouveauté que Microsoft a maintenant préparée est dédiée à la musique dans Windows 11. Le renouvellement de Media Player est prêt à être utilisé, avec toutes les nouvelles qui avaient déjà été révélées et promises pour le nouveau système Microsoft.

L’interface est désormais associée à Windows 11 et s’adapte ainsi au nouveau système Microsoft. Il veut se concentrer sur la collection de musique et de vidéos locales de l’utilisateur et l’aider à tout trouver sur son PC. De plus, l’interface de reproduction est plus adaptée à ce qu’est ce nouveau système.

Ce sont deux nouveautés qui étaient attendues et qui apportent à Windows 11 bien plus d’applis adaptées à ce système. Microsoft n’a pas cherché à se concentrer uniquement sur sa dernière proposition, mais souhaite renouveler l’ensemble de son parc d’applications pour être plus adapté aux nouveaux développements créés.