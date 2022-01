L’iPhone 14 aura « le petit trou » sur l’écran, selon le leaker

L’encoche est incontournable dans le look de l’iPhone actuel. Il abrite des technologies importantes et au cœur de la stratégie d’Apple en matière de sécurité de ses équipements. Par conséquent, il ne suffit pas que les utilisateurs demandent qu’il se passe beaucoup de choses. L’encoche est critique. A moins que la firme de Cupertino ne parvienne à transporter tout un ensemble de technologies « sous » l’écran.

Malgré la réalité des faits, les rumeurs sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro plus tard cette année commencent à gagner du terrain.

iPhone 14 : Avoir d’encoche ou ne pas en avoir… telle est la question

Les rumeurs s’épaississent autour du nouvel iPhone qu’Apple lancera cette année 2022. Bien que nous commencions à peine l’année, il ne reste que 8 mois environ pour que l’iPhone 14 atteigne tout le monde.

A ce titre, Apple va déjà le préparer. À cet égard, les rumeurs indiquent de nouvelles choses à attendre sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Sur la base de rapports de sources telles que Ming-Chi Kuo et Bloomberg, le « fuite » de confiance DylanDKT dit maintenant qu’il peut également corroborer les modèles iPhone 14 Pro présentera un nouveau design en ce qui concerne l’encoche. C’est-à-dire qu’un trou apparaîtra, petit pour la fonctionnalité de la technologie Face ID, entre autres.

Dans un tweet il y a quelques heures, DylanDKT a écrit que le matériel d’identification faciale sera placé sous l’écran de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Il a toutefois ajouté que « la fonctionnalité de ces capteurs n’a pas été affectée négativement par le changement. . »

Un fuite avec inscription… favorable

DylanDKT s’est avéré au cours de la dernière année être une source fiable de fuites d’Apple. Comme nous nous en souvenons, il a rapporté avec précision des détails sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avant sa sortie, l’iMac 24 pouces, et plus encore.

Ainsi, sur Twitter, ce « leaker » a ajouté qu’il était au courant du « trou » dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max et de sa taille. Selon lui, ce petit trou aura une « forme de pilule ». Cela impliquera apparemment que la découpe de la chambre avant est plus ovale qu’un cercle.

La gamme iPhone 14 devrait être disponible en deux tailles d’écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela pourrait prendre la forme de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, après l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max. Alors que les modèles Pro auront le nouveau design de perforation, les autres modèles conserveront apparemment l’encoche.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a également déclaré que l’iPhone 14 Max, ou quel que soit son nom, coûtera moins de 900 $ (environ 800 euros). A titre de comparaison, le « Max » de la gamme iPhone actuelle ne comprend que l’iPhone 13 Pro Max 6,7 pouces, au prix de 1279 euros.