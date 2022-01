L’E3 est à nouveau en ligne cette année grâce à Omicron

En bref : L’Electronic Entertainment Expo (E3) a rejoint la liste des événements qui seront en ligne uniquement cette année en raison des inquiétudes concernant la variante Omicron de Covid-19. C’est la deuxième année consécutive que les organisateurs choisissent d’héberger l’événement entièrement en ligne.

L’Entertainment Software Association (ESA) a confirmé à GamesBeat qu’elle avait à nouveau mis l’E3 en ligne et annoncera bientôt plus de détails. L’événement n’a pas eu lieu en personne depuis 2019. En raison de l’épidémie initiale de Covid-19, 2020 a été la première année d’annulation de l’E3 en plus de 20 ans d’histoire de l’événement. L’année dernière, l’exposition habituellement pratique est revenue en tant qu’affaire en ligne uniquement.

Cependant, les sources de l’IGN affirment que même un événement numérique n’est pas gravé dans le marbre cette année et que l’ESA a peut-être renoncé à une exposition physique dès l’année dernière. Habituellement, l’ESA suit immédiatement la conclusion de l’E3 avec des dates confirmées pour l’événement de l’année suivante, mais cela fait six mois depuis l’E3 2021, et nous n’avons pas de dates précises pour 2022. L’avenir de l’événement lui-même pourrait être dans question.

Cet été, nous sommes ravis de vous voir pour #SummerGameFest 22, avec un autre coup d’envoi spectaculaire en direct ! émission animée par @geoffkeighley et des événements des principaux développeurs et éditeurs de jeux au monde. Inscrivez-vous sur https://t.co/gO9QVWnsZd pour plus de détails. pic.twitter.com/5sN6mMOh8c – Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) 6 janvier 2022

Le site Web du Summer Game Fest 2022, un événement en ligne similaire destiné à présenter les jeux vidéo à venir, a été mis en ligne à peu près au même moment où les organisateurs ont annoncé le changement de l’E3 2022. Son calendrier n’a pas encore été annoncé.

Un autre événement en ligne cette année à cause d’Omicron est le Sundance Film Festival, qui commence le 20 janvier. Initialement, les organisateurs avaient prévu un événement hybride. La conférence des développeurs de jeux 2022, qui aura lieu en mars, se déroulera toujours en personne, mais les participants devront être vaccinés. C’était uniquement virtuel l’année dernière.

Le Consumer Electronics Show de cette semaine était techniquement un événement en personne. Pourtant, Omicron a provoqué l’abandon de nombreux participants de premier plan à la dernière minute, notamment Panasonic, IBM, BMW, AMD, Microsoft, Intel et d’autres. L’événement s’est également terminé un jour plus tôt.

