KOOKA : Table de cuisson à induction portable pour une cuisine des plus appétissantes

Aobosi Plaque induction, plaque de cuisson à induction double, table de cuisson portable, commande par capteur et plateau en verre cristal, 3500 Watt, fonction minuterie,10 niveaux de température

🍟【Conception de chauffage à deux zones】 La Plaque induction professionnelle Aobosi est équipée de deux zones de chauffage indépendantes qui vous permettent de régler chacune individuellement via l'écran LCD. La puissance maximale du brûleur gauche est de 2000 watts et la puissance maximale du brûleur droit est de 1500 watts. Cette double cuisinière à induction peut vous faire économiser beaucoup de temps et de factures d'électricité. 🍟【10 niveaux de température disponibles】 Avec l'écran tactile lumineux et sensible, vous pouvez régler la température de la plaque à induction entre 60 et 240 ℃. Vous pouvez également régler une minuterie de 4 heures qui s'éteindra automatiquement lorsque le processus de cuisson est terminé. Appuyez sur le "bouton de fonction", les boutons max et min disponibles pour la puissance et la température de votre sélection. Très facile à utiliser. 🍟【Compatible avec les ustensiles de cuisine magnétiques】 La plaque induction portable d'Aobosi est compatible avec l'acier inoxydable, le fer émaillé ou la fonte (12-26 cm) avec une base magnétique. La vitrocéramique noire le rend facile à nettoyer et résiste aux rayures. La plaque à double induction s'éteint automatiquement si aucun récipient ne manque pendant 1 minute. Appuyez longuement sur "+" et "-" en même temps, il sera verrouillé. 🍟【Sécurité multiple et maintien au chaud】 La plaque chauffante à double induction d'Aobosi est dotée d'une protection contre la surchauffe, la surpression et la surintensité. Contrairement à d'autres marques sur le marché, non seulement vous appuyez sur le "bouton de fonction" pour passer de la température à la puissance, mais aussi sur notre fonction spéciale de maintien au chaud. Il peut conserver votre eau ou votre soupe à 80°C. 🍟【Excellent service de garantie】La table de cuisson à induction Aobosi est garantie 24 mois à compter de la date d'achat et bénéficie d'un service client à vie. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter via le message Amazon. Nous vous répondrons dans les 24 heures.Remarque : ne laissez pas le pot toucher la bande de couture centrale pendant l'utilisation.