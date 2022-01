Victime d’une crise cardiaque « sauvée » par un défibrillateur drone

La technologie n’arrête pas de faire de grands pas lorsqu’il s’agit de protéger la vie dans les moments difficiles. Au Portugal, depuis 2012, il est obligatoire d’avoir des dispositifs d’urgence dans les lieux publics. Il existe ainsi des milliers de défibrillateurs disponibles dans les écoles, les centres commerciaux, les salles de sport et bien d’autres lieux. Cependant, la nouvelle d’aujourd’hui concerne un homme de 71 ans qui a subi une crise cardiaque et a été sauvé par un drone.

Ce drone autonome qui emportait un défibrillateur aurait été le premier de l’histoire médicale à sauver quelqu’un, a déclaré une société suédoise de recherche et de sauvetage.

Les défibrillateurs sont de plus en plus courants et sont une « bouée de sauvetage » éprouvée. La dernière action de ces machines a eu lieu dans la ville de Trollhättan, en Suède. Un septuagénaire a été touché par une terrible douleur à la poitrine alors qu’il déblayait la neige dans son garage.

À ce moment-là, un médecin marchait dans la rue pour se rendre au travail lorsqu’il a réalisé ce qui se passait et s’est arrêté immédiatement. L’homme a amorcé les manœuvres de RCR et a demandé à une personne qui passait par là d’appeler le service d’urgence.

Le drone de sauvetage a mis environ 3 minutes pour atteindre les lieux

Apparemment, il a fallu un peu plus de trois minutes pour qu’un drone, construit et exploité par Everdrone, basé à Askim, soit envoyé et arrive avec un défibrillateur externe automatisé (AED). Le médecin a utilisé l’équipement Everdrone pour maintenir le patient en vie jusqu’à l’arrivée d’une ambulance. Selon les informations, la victime a pu se rétablir complètement à l’hôpital.

J’allais travailler à l’hôpital local lorsque j’ai regardé par la fenêtre de la voiture et j’ai vu un homme s’évanouir dans son garage.

A déclaré le Dr Mustafa Ali, selon des informations partagées par Everdrone.

J’ai immédiatement réalisé que quelque chose n’allait pas et je me suis précipité pour aider. L’homme n’avait pas de pouls, alors j’ai commencé la RCR en demandant à quelqu’un d’autre d’appeler le 911. Quelques minutes plus tard, j’ai vu quelque chose voler au-dessus de ma tête. C’était un drone avec un défibrillateur.

Partagé le médecin à une station de radio locale.

Machine qui arrive plus vite qu’une ambulance

Armé de six rotors, de plusieurs caméras, de capteurs et d’un parachute de secours, ainsi que de sa charge utile de défibrillateur, le drone de livraison DEA est conçu pour voler de manière autonome jusqu’à l’emplacement choisi une fois l’ordre de décollage donné. Outre la technologie qu’il possédait, le drone est surveillé par des opérateurs humains.

L’ensemble du vol est surveillé dans une salle de contrôle afin qu’il soit le plus précis possible et arrive rapidement là où le défibrillateur doit être largué. Des drones sont demandés par les services d’urgence en réponse aux appels du public.

Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis reconnaissant pour cette nouvelle technologie et la livraison rapide du défibrillateur. Sans le drone, je ne serais probablement pas ici.

Dit le patient, cité par Everdrone.

Selon l’entreprise, ce service de livraison de matériel médical par drone est actif dans la région de Västra Götaland. Les responsables affirment que ce service peut aider jusqu’à 200 000 personnes en Suède et peut-être plus en Europe plus tard cette année. Votre objectif est de distancer les ambulances routières dans des situations où chaque seconde compte.

Dans une étude pilote publiée l’année dernière dans l’European Heart Journal, la société a placé plusieurs drones dans des hangars d’avions dans une zone de 125 km² où vivent 80 000 personnes. Ses drones AED étaient en attente de 8h00 à 22h00, prêts à être envoyés par les services d’urgence en réponse aux alertes d’arrêt cardiaque. Vraisemblablement, quelqu’un doit être de l’autre côté pour déployer le DAE quand il arrive.

Au total, 53 alertes de crise cardiaque suspectée ont été générées au cours de l’expérience, bien que seulement 14 cas étaient suffisamment proches pour qu’un drone arrive en toute sécurité. Dans 12 cas, les drones ont réussi à décoller et tous sauf un ont réussi à quitter le défibrillateur.

Les plus gros obstacles à une expédition réussie sont le mauvais temps, les grands immeubles qui bloquent le vol et les endroits difficiles d’accès.