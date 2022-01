Le système AI peut classer et séparer 12 types de plastique

Boîte de Rangement de Batterie, Keenstone Organisateur de Stockage de Batterie avec Capacité pour 139 Piles AA AAA C D 9V - avec Testeur de Batterie (Piles non Incluses)

💖 Boîte de Stockage de Batterie de Grande Capacité: 💖 Cet organisateur de batterie dure peut contenir 139 batteries: 52 * AAA, 48 * AA, 8 * AAAA, 8 * C, 6 * D, 9 * 9V, 8 * piles de type bouton . Le forfait comprend un testeur de batterie BT-168 (piles non incluses). Taille externe: 33 * 22,5 * 8 cm (13 * 8,9 * 3,2inch). 💖 Matériau Durable: 💖 Cette boite de rangement piles est en matériau EVA, étanche et antichoc. Poignée légère et durable, facile à transporter. Cette batterie organisateur a une mousse amovible intégrée perforée à l'intérieur, ce qui est très approprié pour les batteries de différentes tailles. Toutes les batteries peuvent être fermement fixées dans la rainure pour éviter le frottement entre les batteries. Il vous aide également à trouver rapidement la batterie dont vous avez besoin. 💖 2 Poches Supplémentaires 💖 Livré avec deux poches zippées dans organisateur de piles. Vous pouvez stocker des batteries plus grandes ou tout équipement que vous souhaitez transporter ou stocker. Vous offre un espace de stockage supplémentaire pour votre commodité. 💖 Mode Luxe: 💖 L'aspect général de cette boîte de rangement batterie est simple et élégant, tout est noir, résistant à la saleté et à l'usure. L'éponge unique intégrée et la fermeture à glissière durable garantissent une longue durée de vie. 💖 Remarque: 💖 Le forfait comprend un testeur de batterie BT-168, qui mesure quelles batteries doivent être recyclées (batterie non incluse). Notez que la batterie ne peut pas être mise au rebut à volonté et doit être placée dans le point de recyclage correspondant pour éviter la pollution de l'environnement.