Samsung est le fabricant de smartphones qui a la plus grande force au monde, non seulement en termes de ventes, mais également en termes d’innovation. Le succès de ses smartphones pliables en est la dernière preuve. Avec un investissement concret dans des écrans flexibles, on entrevoit déjà au CES 2022 le premier prototype de smartphone avec un écran enroulable.

Le Samsung Flex Slidable fera partie du futur « rollable » des smartphones.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit des smartphones avec un écran qui s’enroule et se déplie, et ce type de développement n’est pas nouveau non plus, même associé à d’autres appareils. Samsung a des objectifs bien définis concernant les produits à écrans flexibles et lors du CES 2022, il a déjà été dévoilé un peu plus de cet avenir.

Samsung Flex Slidable – l’avenir « enroulable » des smartphones

Grâce à Samsung Display, sa vision de l’avenir des écrans OLED s’est fait connaître avec le Flex Slidable OLED.

vidéo originale

C’est un prototype d’appareil, un téléphone apparemment normal, jusqu’à ce qu’un bouton discret sur le cadre soit enfoncé. À ce stade, un écran latéral apparaît qui se déplie et révèle les fonctionnalités associées à l’application utilisée.

Ce prototype n’a pas encore été officiellement révélé au monde, n’étant disponible qu’à ceux qui ont le privilège d’être présents au CES, à Las Vegas.

Le constructeur s’apprête toutefois à dévoiler, plus tard cette année, plus de détails sur ses projets pour l’avenir des smartphones, dans la lignée des autres sociétés travaillant sur le segment.