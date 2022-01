Sony présente la prochaine génération de VR

Étant donné que la Playstation 5 est déjà bien implantée sur le marché, l’arrivée de la prochaine génération de Réalité Virtuelle pour la console serait imminente.

A ce titre, Sony Playstation a annoncé la nouvelle génération de VR pour PlayStation 5 : PlayStation VR2 et manette PlayStation VR2 Sense.

Sony Playstation a annoncé en janvier dernier, ses dernières nouveautés concernant la Playstation VR. En réalité, ce qui était présenté, c’était l’évolution du PS VR, dédié à la Playstation 5.

Ainsi, pour PlayStation 5 : le système PlayStation VR2 et la manette PlayStation VR2 Sense ont été dévoilés.

Cependant, l’actualité ne s’est pas arrêtée là et un nouveau jeu a également été dévoilé, construit à partir de zéro pour le nouveau système de réalité virtuelle de Playstation : Horizon Call of the Mountain.

PlayStation VR2

Selon Sony, la PlayStation VR2 portera l’expérience de jeu en réalité virtuelle à des niveaux complètement inédits. L’objectif est de vraiment emmener les joueurs dans les mondes magnifiques et fantastiques créés par les développeurs, avec un sentiment d’immersion et d’immersion supérieur.

Les capacités de la nouvelle console, PlayStation 5, sont également exploitées avec cette prochaine étape en VR et en tant que telle, PlayStation VR2 ajoute des visuels haute fidélité, de nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré, dans une configuration simplifiée à un seul câble. Et ce sera peut-être l’aspect principal qui verra le froncement des sourcils de plusieurs visages : l’existence d’un câble.

Pour une expérience visuelle haute fidélité, la PlayStation VR2 offre des visuels en 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés et un rendu optimisé sur un écran OLED, où les joueurs peuvent s’attendre à une résolution de 2000×2040 par œil et à des fréquences d’images fluides de 90/120Hz. Avec un suivi à l’envers, le casque PlayStation VR2 suit le joueur et la commande via des caméras intégrées intégrées dans les écouteurs VR, où les mouvements et la direction du regard sont reflétés, aucune caméra externe n’est requise.

Tout cela est rendu possible grâce à la technologie PlayStation VR2 Sense, qui combine le suivi des mouvements oculaires, la rétroaction du casque, l’audio 3D et la manette PlayStation VR2 Sense en temps réel innovante pour créer le meilleur et le plus profond sentiment de réalisme. Avec la nouvelle fonctionnalité de retour sensoriel du casque, créée par un seul moteur incorporé avec des vibrations qui ajoutent un élément tactile intelligent, les sensations des actions des joueurs dans le jeu sont amplifiées, rapprochant les joueurs de l’expérience de jeu.

À son tour, la technologie audio Tempest 3D de la Playstation 5 permet aux sons de prendre vie, augmentant ainsi encore le niveau d’immersion.

Horizon Appel de la Montagne

Il a également été révélé par Sony Playstation, via le blog officiel PlayStation, le développement d’Horizon Call of the Mountain, spécifiquement pour PlayStation VR2, par les studios Guerrilla et Firesprite.

Vous pouvez voir ci-dessous le trailer du jeu qui s’intègre parfaitement, dans ce que propose la PlayStation VR2 :

Cette expérience unique est conçue pour stimuler la technologie matérielle, l’innovation et le gameplay, avec des visuels époustouflants où les nouveaux contrôleurs PlayStation VR2 Sense donnent un nouveau sens à l’immersion totale dans le monde d’Horizon et où, à travers les yeux d’un nouveau personnage, le joueur sera capable de rencontrer Aloy et d’autres visages familiers de ce monde, ainsi que de nouveaux personnages.