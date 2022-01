Sony Bravia Xr – Les Nouveaux Téléviseurs à Intelligence Cognitive

Le processeur cognitif XR a été introduit pour apporter une nouvelle dimension aux meilleurs téléviseurs Sony, qui, en plus des technologies innovantes associées au panneau, disposent également d’un traitement logiciel avancé. Le fleuron de ce processeur est l’offre « d’intelligence cognitive » qui analyse le contenu et le recrée comme les humains le voient et l’entendent dans le monde réel.

Les premiers téléviseurs ont également été présentés.

Avec le processeur cognitif XR, les téléviseurs BRAVIA analysent le contenu et le recréent comme les humains le voient et l’entendent dans le monde réel. Par exemple, ils comprennent où les humains ont tendance à se concentrer sur une image, comme le personnage principal d’un film. Ils savent également que le son doit les traverser lorsqu’il s’agit d’un avion, et ils recréent ce son dans la pièce. Le but est alors que le contenu soit recréé d’une manière si réelle qu’il « puisse presque être ressenti ».

Devant ce processeur, voici, une nouvelle série de téléviseurs qui sera lancée cette année prochaine et qui ont déjà été présentées dans le cadre du CES 2022 apparaît.

Sony Bravia XR – Les nouveaux téléviseurs avec intelligence cognitive

La nouvelle gamme de téléviseurs est complétée par les modèles Master Series Z9K 8K et X95K Mini LED et A95K, les modèles A90K, A80K 4K OLED et X90K 4K LED, avec des tailles d’écran allant de 42″ à 75″.

Dans les nouveaux modèles Z9K et X95K, il sera possible de voir un meilleur contrôle de leur dernière génération de rétro-éclairage Mini LED, promettant plus de luminosité, il y a des améliorations en termes de HDR et d’éclairage, offrant des noirs plus profonds, tandis que les couleurs seront plus naturelles , sans les effets de floraison typiques.

Pour les fans de streaming, Sony a adapté le mode de calibrage de Netflix, en ajustant les téléviseurs en fonction de l’environnement environnant, que ce soit dans une pièce sombre ou dans des conditions plus lumineuses, afin d’optimiser l’image pour le contenu respectif.

Sony souhaite un meilleur positionnement des systèmes acoustiques et ainsi, les différents modèles disposeront de systèmes de sonorisation plus puissants, mais aussi d’une répartition d’enceintes pour les téléviseurs, composée d’un subwoofer, de tweeters positionnels et d’enceintes moyenne et longue portée.

Les modèles Z9K et A95K ont un appareil photo Bravia inclus avec le téléviseur, qui est en option pour les autres modèles, connecté via USB. Grâce à la caméra, il est possible d’optimiser l’environnement, à travers la position de l’utilisateur dans la pièce, de l’image au son.

L’utilisateur pourra également utiliser les commandes gestuelles directement sur le téléviseur. Il détecte également la proximité lorsque les enfants sont assis très près de l’écran. De plus, lorsqu’il détecte que personne ne se trouve devant le téléviseur, il passe automatiquement en mode économie d’énergie. La caméra dispose de systèmes de confidentialité et de fonctionnalités de chat vidéo.





Le constructeur lancera également une nouvelle télécommande, plus petite et minimaliste, avec moins de fonctions. Il mettra également en évidence les boutons de la plateforme de streaming. Il dispose d’un rétro-éclairage pour que vous puissiez voir ses fonctions. Au cas où vous perdriez votre commande sur le canapé ou ailleurs, la fonctionnalité « trouver ma télécommande » peut être demandée à l’Assistant Google. La commande émet un bip jusqu’à ce qu’elle la trouve.