AyaNeo : la console de type Nintendo Switch apporte Ryzen 7 5800U et 32 ​​Go de RAM

Si vous êtes un fan de jeux vidéo et de consoles, nous avons aujourd’hui quelque chose de nouveau qui pourrait vous intéresser. Il s’agit de la nouvelle gamme de consoles AyaNeo, dont les modèles sont similaires à la populaire Nintendo Switch. L’équipement dispose d’un APU Ryzen 7 5800U et de 32 Go de mémoire RAM.

Les consoles entreront sur les sites de financement participatif en février et certains disent même qu’elles fonctionneront mieux que Steam Deck de Valve.

AyaNeo annonce une nouvelle gamme de consoles de jeux vidéo

AyaNeo est une entreprise connue principalement pour ses consoles de jeux basées sur le système d’exploitation Windows. Et voilà que la marque annonce sa nouvelle génération de consoles portables.

La gamme compte plusieurs modèles, comme les consoles AyaNeo Next, Next Advance et Next Pro, équipées d’APU AMD Ryzen 7 5800U « Cezanne-U », basé sur l’architecture AMD Zen 3 avec 8 cœurs et 16 threads avec Radeon RX Vega GPU 8. L’équipement a un design renouvelé et très élégant.

En termes de performances graphiques, il ne semble pas y avoir de grande différence par rapport aux modèles précédents. Cependant, dans l’ensemble, les performances s’avèrent bien supérieures en raison des cœurs Zen 3 et des horloges plus élevées.

La gamme AyaNeo Next conservera l’écran LCD IPS de 7 pouces et la résolution 1280 x 800 des modèles précédents. Il comportera des commandes analogiques, un D-pad et des boutons, le tout dans un ensemble qui apporte quelques améliorations. Le PDG de l’entreprise lui-même révèle qu’il s’agit d’une nouvelle réinvention de la génération précédente.

Le modèle Next Pro est également capable d’étendre sa capacité de mémoire RAM LPDDR4-4266 à 32 Go, soit le double des deux variantes restantes. Toutes les versions annoncées disposent d’un SSD M.2-2280 NVMe d’une capacité allant jusqu’à 2 To.

Selon le site Web de Tom’sHardware, au niveau matériel, AyaNeo Next peut même obtenir de meilleures performances de processeur par rapport à Steam Deck de Valve. Mais en ce qui concerne les graphismes, ce n’est peut-être pas mieux que la console du propriétaire de Steam.





Le PDG d’AyaNeo précise qu’il n’y a pas encore de date fixée pour le lancement de ces consoles sur le marché. Mais il espère qu’ils seront disponibles dès que possible. De plus, la console AyaNeo Next commencera à être sur les sites de financement participatif en février.

Certains sites proposent également des prix estimés, que vous pouvez consulter dans la liste ci-dessous :

AyaNeo Next avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour 1 315 $ en magasin et 1 265 $ au lancement

Next Advance avec 16 Go de RAM et 2 To de stockage pour 1 465 en magasin et 1 365 $ au lancement

Next Advance (Signature Edition) avec 16 Go / 2 To pour 1 465 $ en magasin et 1 345 $ au lancement (30 unités uniquement)

Next Pro avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage pour 1 565 $ en magasin et 1 465 au lancement (seulement 500 unités)

Vous pouvez connaître ces consoles plus en détail ici.