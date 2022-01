Le réalisateur de Days Gone dit qu’il a dépassé les ventes de Ghost of Tsushima, mais la direction du studio n’était toujours pas contente

En bref: la plupart des gens considèrent que le jeu Days Gone du monde ouvert « Les motards rencontrent les zombies » (ou Freakers, pour être exact) de 2019 a été un peu un échec, d’après les critiques des critiques, donc cela pourrait être une surprise d’apprendre qu’il a dépassé les ventes du Ghost of Tsushima, acclamé par la critique. Mais son directeur dit que la direction du studio l’a toujours traité comme une déception malgré le transfert de plus de 8 millions d’exemplaires.

Jeff Ross, le réalisateur de Days Gone qui a quitté Bend Studio en 2020 après deux décennies dans l’entreprise, a tweeté que le jeu avait dépassé les ventes de Ghost of Tsushima. Son message est intervenu après que le développeur Sucker Punch a annoncé que l’aventure Samurai s’était vendue à plus de 8 millions d’exemplaires depuis son lancement en juillet 2020.

Depuis que Days Gone est arrivé sur Steam en mai 2021, il s’est vendu à plus d’un million Suite copies.

Mais Ross dit que vendre plus d’unités que Ghost of Tsushima n’était pas suffisant pour satisfaire la direction de Bend Studio.

Au moment où j’ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois) et s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires. Depuis, il s’est vendu plus, puis plus d’un million sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c’était une grosse déception. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r – Jeff Ross (@JakeRocket) 5 janvier 2022

Days Gone s’est lancé avec des notes très moyennes de la part des critiques ; il a un Metascore de 71 pour PS4 et 76 pour PC. Mais les scores des utilisateurs sont beaucoup plus favorables : 8,4 pour PS4, 8,6 pour PC, 9,2 pour les utilisateurs d’Amazon et une note très positive sur Steam. Ross a cependant ajouté que bien que Sony apprécie les scores élevés des critiques, « le chagrin que nous avons eu concernait les ventes, pas les scores ». Lorsque quelqu’un a suggéré qu’il pourrait y avoir un meilleur leadership chez Bend Studio ces jours-ci, Ross a répondu « non ».

L’année dernière, Bloomberg a rapporté que le développeur Bend Studio avait fait un pitch pour Days Gone 2 en 2019, mais avait été refusé en raison de la réception mitigée de l’original et du long temps de développement. « Bien que le premier jeu ait été rentable, son développement a été long et la réception critique a été mitigée, donc un Days Gone 2 n’a pas été considéré comme une option viable », a écrit la publication.

Sony Interactive Entertainment a confirmé que Bend Studio travaille désormais sur une nouvelle adresse IP qui s’appuie « sur les systèmes profonds du monde ouvert qu’ils ont développés avec Days Gone ». Espérons que celui-ci sera mieux reçu.

Days Gone était l’un des nombreux jeux à prix réduit dans le cadre de la récente vente Steam Winter. Cet écrivain l’a acheté et a été assez impressionné jusqu’à présent, certainement l’un de ces titres qui entrent dans la catégorie très bonne sinon excellente.