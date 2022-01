Tendances TV Samsung 2022 : NFT, Micro LED et Neo QLED

Au CES 2022 (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Samsung présente une nouvelle technologie de télévision censée faire avancer le marché. Micro LED, Neo QLED et le nouveau Smart Hub ont tout pour plaire. Samsung lui-même parle de « le summum de la technologie d’affichage » et cela ne semble pas si faux à première vue. Si vous ne pouvez rien faire avec les termes, ne vous inquiétez pas. Nous vous expliquons en quoi consistent les nouvelles technologies.

NFT, jeux et chat vidéo : le Samsung Smart Hub

Le nouveau hub intelligent est quelque chose comme l’App Store pour les téléviseurs Samsung. Samsung introduit maintenant de nouvelles fonctionnalités avec les nouveaux modèles de téléviseurs à partir de 2022. L’un d’eux est une plate-forme NFT. En termes simples, vous pouvez échanger ici des œuvres d’art numériques, que vous pouvez ensuite afficher directement sur le téléviseur en mode Art.

Quelles œuvres d’art y seront disponibles et dans quelle gamme de prix elles sont encore ouvertes. Je doute aussi que les téléviseurs Samsung deviennent le nouveau marché de l’art par excellence. Cependant, c’est une fonctionnalité intéressante et je suis curieux de voir à quoi elle ressemble concrètement et comment elle évolue.

Jouer à des jeux vidéo devrait devenir plus facile sur les téléviseurs Samsung. Source : Google Stadia

Vous trouverez également le Gaming Hub dans le Smart Hub. Cela décrit une gamme de jeux sur la smart TV de divers fournisseurs tels que GeForce Now de Nvidia, Google Stadia ou Utomik. Les deux premiers fournisseurs sont des services de cloud gaming. Cela signifie que les calculs ont lieu ici dans le cloud et sont ensuite transférés sur votre téléviseur. Pour cela, vous devez disposer d’une connexion Internet rapide.

Mais il pourrait aussi fonctionner avec seulement 16 Mbit/s :

Utomik, en revanche, est un pur abonnement de jeu. Cela signifie que vous payez un certain montant par mois et pouvez accéder à une bibliothèque de jeux pour cela. Donc, ici, les calculs devraient avoir lieu sur la télévision elle-même. Un cloud de Samsung serait également envisageable. Cependant, je ne pense pas que cela en vaille la peine pour un seul ministère. Si la télévision fait les calculs, je suis très impatient de voir comment les jeux se comporteront.

Il y a aussi l’application « Watch Together ». Vous pouvez l’utiliser pour démarrer un chat vidéo, puis regarder des films et des séries avec vos amis ou votre famille. La dernière fonctionnalité qui mérite d’être mentionnée s’appelle Smart Calibration. Cela calibrera automatiquement votre image en 30 secondes. En mode professionnel, les calculs prennent environ 10 minutes, mais la photo n’en sera que meilleure.

Micro LED : la version Samsung de l’écran OLED

Les écrans OLED de LG, par exemple, fonctionnent avec un grand nombre de très petites diodes électroluminescentes qui s’allument indépendamment. Vous pouvez régler la luminosité et les couleurs pour créer l’image. La technologie micro-LED de Samsung fonctionne de manière très similaire. Ici, 25 millions de LED micrométriques créent l’image. Bien entendu, l’électronique peut également les contrôler individuellement, les atténuer et changer leur couleur.

Un gros avantage de la technologie est que Samsung peut l’utiliser pour produire de très grands écrans sans aucun problème. C’est pourquoi Samsung proposera des téléviseurs micro-LED dans les tailles 110″, 101″ et 89″ pour le CES 2022. Les micro LED devraient également impressionner par les couleurs et représenter fidèlement l’espace colorimétrique Adobe RVB à 100 %.

Le design presque sans cadre est également très agréable, rendu possible par les micro LED avec un rapport écran/cadre de 99,99 %. Cela signifie que le cadre n’occupe que 0,01 % de l’espace occupé par l’écran. Il est donc presque invisible.

Les téléviseurs Micro LED sont énormes et sans cadre. Source : Samsung

En guise de régal, les nouveaux téléviseurs micro-LED ont également quelques fonctionnalités utiles. Le premier est le genre de mode. Si vous l’activez, vous pouvez voir vos œuvres d’art ou vos photos préférées sur le téléviseur. Il est presque dommage que le téléviseur n’ait pas de cadre décoré avec art à la The Frame.

Avec Multi View, vous pouvez accéder à jusqu’à quatre sources d’entrée en même temps, à partir des quatre connexions HDMI. Vous pouvez même les voir en même temps sur l’écran partagé. Son utilité est certainement discutable, mais c’est possible. Le tout fonctionne en résolution 4K avec 120 images par seconde.

Nouveauté Neo QLED : processeur et son dynamique

La technologie Neo-QLED de Samsung crée déjà des images jusqu’à 8K sur les écrans de télévision. Mais cela ne suffit pas pour Samsung. Le fabricant de matériel coréen aimerait tirer encore plus parti de la technologie de l’image. Le cœur des améliorations s’appelle le processeur Neo-Quantum, qui est censé fournir de meilleures images avec plus de puissance de calcul.

Surtout, il devrait arriver à mieux réguler la luminosité des mini LED. Il a plus de latitude pour cela, car il peut l’ajuster en 16 384 étapes avec le nouveau processeur. Auparavant, cela était possible en « seulement » 4 096 étapes.

Neo-QLED crée facilement une résolution 8K. Source : Samsung

De plus, les téléviseurs devraient pouvoir mieux reconnaître les formes à l’écran avec le nouveau processeur, ce qui signifie qu’ils peuvent les éclairer de manière plus précise et réaliste. Tout cela ne semble pas si grand au premier abord, mais le bon éclairage sur les écrans est crucial pour l’apparence de l’image et son réalisme. Donc, si la technologie ne fonctionne qu’à moitié aussi bien que la publicité de Samsung, ce serait un grand pas vers de meilleures images.

Dans le domaine du son, Samsung souhaite améliorer ce que l’on appelle le son de suivi d’objet (OTS), c’est-à-dire le son qui suit un objet. Il était déjà utilisé dans les anciens modèles Samsung. Avec OTS Pro, le fabricant a intégré des haut-parleurs orientés vers le haut qui sont censés générer un son surround aérien.

Conclusion : Samsung s’éclate en ce début d’année

Je pense que la gamme en début d’année chez Samsung est forte. De grands téléviseurs sans cadre, des processeurs et une qualité d’image améliorés, et de nouvelles fonctionnalités pour les jeux, les NFT et plus encore. Certes, la plupart des innovations n’intéressent que les acheteurs qui souhaitent dépenser un peu plus pour leur nouveau téléviseur Samsung. Samsung n’a pas encore annoncé de prix, mais je pense qu’un tout nouveau téléviseur micro LED de 110 pouces à moins de 5 000 euros n’est pas réaliste.

Néanmoins, les nouveaux modèles et technologies ont toujours l’effet agréable que les modèles plus anciens ont tendance à être moins chers. Donc, vous obtenez également quelque chose si vous pouvez vous passer des caractéristiques des modèles 2022.

