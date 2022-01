Razer et Fossil présentent la montre connectée Razer X Fossil Gen 6 pour les joueurs

Razer a annoncé une collaboration avec Fossil pour lancer une montre connectée en édition limitée : la montre connectée Razer X Fossil Gen 6. Cette montre connectée appartenant à deux marques exploite la plateforme de montres connectées la plus innovante de Fossil à ce jour, la très attendue Fossil Gen 6.

Cette montre connectée comprend également trois cadrans Razer uniques, à savoir Analog, Text et Chroma, ainsi que deux bracelets remplaçables élégants. Le Razer X Fossil Gen 6 sortira dans le monde entier ce mois-ci pour 329 $ dans une édition limitée de seulement 1 337 unités.

Gen 6 est la première smartwatch avec la plate-forme Snapdragon Wear 4100+. Avec une performance globale 30% supérieure et avec Wear OS by Google, cette smartwatch fait beaucoup plus et beaucoup plus rapidement tout ce qu’il faut pour mettre les gamers à la pointe de la mode.

La Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 possède également les meilleures fonctionnalités de bien-être conformément à l’engagement des deux marques envers la santé et arrive quelques mois seulement après le lancement de l’initiative de bien-être de Razer pour les joueurs appelée Champions Start from the inside.

Cette montre connectée comprend un boîtier de couleur noire de 44 mm, trois cadrans uniques et des éléments d’interface Razer facilement reconnaissables. Il comprendra également deux bracelets en silicone remplaçables de 22 mm avec un design personnalisé dans les couleurs vertes et noires emblématiques de Razer.

Suivi du sommeil et vitesse de chargement plus rapide

Les utilisateurs peuvent profiter du temps de charge plus court et de la durée de vie de la batterie plus longue pour maximiser le jour et la nuit. Suivez votre historique de sommeil, surveillez votre repos et dans le Sleep Pad, fixez les objectifs que vous souhaitez atteindre tout au long de la nuit et chargez rapidement votre smartwatch avant le début de la nouvelle journée.

La Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 atteint 80% de charge complète en un peu plus de 30 minutes de charge. Ceci, combiné à la faible consommation d’énergie de la plate-forme Snapdragon Wear 4100+ et aux modes de batterie intelligents développés par le groupe Fossil, permet aux utilisateurs de charger complètement la smartwatch le matin après avoir collecté toutes les statistiques liées au sommeil.

Capteurs de santé et de bien-être améliorés

Le Gen 6 comprend un capteur de fréquence cardiaque mis à jour pour permettre une lecture continue et une plus grande précision du signal. Les utilisateurs bénéficieront également du nouveau capteur SpO2, qui suit une estimation des mesures d’oxygène dans le sang pour voir la saturation en oxygène dans le corps au fil du temps.

De plus, les utilisateurs continueront de profiter des mises à jour de bien-être déjà publiées par le groupe Fossil, y compris le niveau de forme cardiovasculaire, qui affiche une estimation du VO2 max basée sur la fréquence cardiaque au repos et la biométrie de l’utilisateur pour indiquer la santé cardiorespiratoire générale au fil du temps.

Suivi de santé mains libres

Les utilisateurs peuvent suivre de près leurs objectifs de bien-être – de la surveillance de leur fréquence cardiaque tout au long de la journée, à la réception de notifications pour faire une pause guidée par la respiration, à la planification d’une promenade quotidienne. De plus, les notifications et les appels mains libres avec le microphone intégré vous permettent de rester connecté sans avoir à arrêter votre journée ou votre jeu.

Porter la compatibilité OS 3

La montre intelligente Razer X Fossil Gen 6 sera également compatible avec la nouvelle mise à jour de Google, Wear OS 3, annoncée en 2021. La montre intelligente sera éligible pour la mise à jour du système Wear OS 3 en 2022, ainsi que d’autres mises à jour qui continueront d’améliorer le expérience utilisateur globale.

Les autres fonctionnalités incluent :

Boîtier en acier inoxydable, couronne et boutons tournants

boîte de 44 mm

Superbe écran tactile de 1,28 » (326 ppp)

Résistant à l’eau (jusqu’à 3 ATM)

Fonctions de bouton et de Switch personnalisables

bracelets remplaçables

De meilleures performances et une consommation de batterie réduite avec Snapdragon Wear 4100+

Accès au téléchargement depuis Google Play de nouvelles applications et d’expériences Wear OS créées par les plus grandes marques, y compris de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture hors ligne pour les abonnés YouTube Music Premium et Spotify Premium

Connectivité : Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole, altimètre, fréquence cardiaque PPG, SpO2, détection de corps IR, lumière ambiante

Porter OS by Google

8 Go de stockage et 1 Go de RAM

Chargement rapide USB à 4 broches avec disque magnétique

Prix ​​et disponibilité

La montre connectée Razer X Fossil Gen 6 sera disponible au prix de 329 $ ce mois-ci sur www.fossil.com, www.razer.com et chez certains détaillants, dans une édition limitée à seulement 1 337 unités.