La Chine lance l’application Digital Yuan Wallet pour iPhone et Android

Selon les dernières informations, la Chine a récemment lancé une application de portefeuille iPhone et Android pour son yuan numérique.

Pour l’instant, l’application n’est disponible qu’en version d’essai, mais elle permettra ensuite aux utilisateurs d’économiser et de payer pour des produits et services avec cette monnaie numérique.

La Chine lance un portefeuille numérique en yuan pour iPhone et Android

Les monnaies numériques sont de plus en plus « à la mode », de nombreux pays essayant de s’adapter pour introduire progressivement cette technologie dans la dynamique de leur système financier.

Selon les dernières nouvelles, la Chine a maintenant lancé une application pour iPhone et Android qui se présente comme un portefeuille de sa monnaie numérique en yuan. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront économiser et payer leurs produits et services uniquement avec de la monnaie numérique.

Selon les détails révélés, la monnaie numérique en yuan, prise en charge par l’application, a été développée par le China Digital Currency Research Institute. Cette pièce est alors destinée à se substituer aux billets et pièces chinois, comme l’a révélé le South China Morning Post (SCMP) ce mardi 4 janvier.

Avant cette annonce, l’application e-CNY, qui est gratuite, n’était disponible que via des liens privés. Mais il est désormais ouvert à l’installation sur les appareils mobiles de la population.

Cependant, les nouvelles inscriptions pour ce service ne sont autorisées que dans les villes chinoises où des tests de yuan numérique ont lieu, telles que Shenzhen, Suzhou, Xiongan, Chengdu, Shanghai, Hainan, Changsha, Xian, Qingdao et Dalian. C’est également possible sur les sites des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022, qui devraient débuter en février prochain.

Selon les données, en octobre 2021, environ 140 millions de résidents chinois avaient déjà ouvert un compte portefeuille pour le yuan numérique. En outre, le service a accumulé 62 milliards de yuans de transactions, soit environ 8 milliards d’euros.

D’un autre côté, beaucoup semblent toujours préférer les services de genre les plus populaires tels qu’AliPay et WeChatPay. Et pour encourager la population, les autorités chinoises ont distribué des yuans numériques par le biais de loteries.