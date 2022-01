ASUS entre dans le monde du pliage avec le Zenbook 17 Fold OLED

Présent au CES 2022, ASUS a également fait connaître certains de ses appareils préparés pour l’année prochaine. Parmi plusieurs ordinateurs qui suivent la ligne de ce que l’on sait déjà du constructeur, mais avec les évolutions attendues, un nouveau produit est apparu. Le Zenbook 17 Fold OLED apparaît ainsi comme le premier notebook pliable OLED au monde, avec une dimension de 17,3″.

Cet ordinateur a été créé en collaboration avec Intel et le BOE Technology Group.

ASUS a annoncé au CES 2022 les dernières innovations en matière d’événement de lancement virtuel Incroyable se déroule. Le point culminant de cet événement est le design pliable innovant du Zenbook 17 Fold OLED ainsi que l’édition commémorative du Zenbook 14X OLED Space Edition.

En outre, les ordinateurs portables Zenbook 14 OLED, Chromebook Flip CX5 et ExpertBook B5 destinés aux particuliers et aux entreprises ont été présentés. Dans le domaine des moniteurs, la société a lancé le ProArt Display PA169CDV avec la technologie Wacom EMR qui promet de fournir des expériences interactives aux créateurs professionnels via le ASUS ProArt Pen. Il y avait même de la place pour les joueurs avec les ordinateurs portables de jeu ASUS TUF Gaming F15 et TUF Dash F15.

L’ordinateur portable à écran OLED Zenbook 17 fois

ASUS a travaillé en étroite collaboration avec Intel et BOE Technology Group pour concevoir le Zenbook 17 Fold OLED, le premier ordinateur portable OLED pliable 17,3″ au monde. La conception pliable offre deux tailles d’écran OLED dans un seul appareil : un écran tactile 17,3″ 2,5K de large 4:3 qui se replie en deux pour créer deux écrans transparents 12,5″ 3:2 1920×1280. Combiné avec le clavier et le pavé tactile Bluetooth ASUS ErgoSense pleine taille, le design Pliable offre la polyvalence de plusieurs modes – PC, ordinateur portable, tablette, clavier à l’écran, livre et extension.

Pour un divertissement immersif, l’écran tactile pliable OLED avec validation PANTONE – qui est également certifié TÜV Rheinland pour les soins oculaires et dispose d’une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 – est accompagné de la technologie Dolby Vision HDR pour une qualité d’image ultravive ainsi que d’un son surround Dolby Atmos et un puissant système audio à quatre haut-parleurs certifié Harman Kardon.

Pour les capacités intelligentes de nouvelle génération, une caméra HD IR fonctionne en conjonction avec Windows Hello et la nouvelle puce Intel Visual Sensing Controller pour activer plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, notamment la détection de la présence de l’utilisateur ; un capteur de couleur intégré pour le réglage automatique de la luminosité de l’écran et de la température de couleur ; et une webcam 5MP avec la technologie ASUS 3D Noise Reduction pour des appels vidéo plus clairs.

Il comprend les derniers processeurs Intel Core i7 U-Series de 12e génération, des cartes graphiques Intel Iris Xe et deux ports USB-C Thunderbolt 4, qui prennent en charge la charge rapide de la batterie de 75 Wh et les connexions à des écrans externes.

Conçue en collaboration avec Intel, la conception OLED du Zenbook 17 Fold répondra aux exigences d’un ordinateur portable Intel Evo grâce aux spécifications matérielles et aux objectifs d’expérience clés d’Intel en termes de vitesse de réponse, de réveil instantané, d’autonomie, de charge rapide et de collaboration intelligente.

Le Zenbook 17 Fold OLED sera disponible à la vente à la mi-année 2022.