BMW a dévoilé une technologie au CES qui changera votre regard sur les voitures

La technologie a pris d’assaut l’industrie automobile, dans de nombreux domaines et de nombreuses manières innovantes. Cela devient de plus en plus visible et maintenant BMW a introduit une nouvelle façon de regarder ses voitures, en les adaptant.

C’est lors du CES que le géant allemand a dévoilé la BMW IX Flow, avec la possibilité de changer de couleur. Le conducteur peut prendre ce changement et ainsi s’adapter à l’environnement et à d’autres facteurs, toujours en fonction du conducteur.

Ce n’est encore qu’un prototype, mais BMW semble déterminé à créer une technologie de rupture qui changera la vie quotidienne des utilisateurs. C’est le cas de la nouvelle BMW IX Flow, qui aura la possibilité de changer de couleur selon les goûts des utilisateurs.

À l’aide d’un seul bouton, cette voiture pourra passer du blanc au noir, en utilisant une technologie similaire à celle utilisée dans les liseuses. La surface du corps contient des millions de microcapsules aussi fines qu’un cheveu et chacune contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement.

Pour l’instant, il est uniquement possible de basculer entre le blanc, le noir et certaines nuances de gris. Cependant, et comme cette technologie ne devrait pas tarder à évoluer, on devrait bientôt pouvoir voir l’offre disponible s’étendre à d’autres coloris.

La durabilité de cette peinture et sa capacité à résister aux climats extrêmes sont encore inconnues. De nombreux tests seront effectués à cet égard, jusqu’à ce que cette fonctionnalité soit proposée au public. Pour l’instant, BMW pense qu’il ne s’agit encore que d’un projet de recherche et de conception avancé.

La preuve de la faible maturité de ce projet était présente dans le domaine du CES. BMW avait 2 prototypes présents et prêts à l’emploi, car le temps à Las Vegas est agressif la plupart du temps. Pourtant, cette deuxième voiture n’avait pas besoin d’être utilisée.

Bien qu’elle soit encore loin d’être une réalité, cette nouvelle technologie de BMW pourrait devenir un standard de l’industrie. Il donne aux utilisateurs la liberté d’exprimer leurs émotions et ainsi de créer des voitures uniques avec des couleurs différentes.