Vous vous souvenez de Pop-corn Time ? Netflix des films piratés a définitivement fermé ses portes

Pendant de nombreuses années, Popcorn Time a été placé comme une référence en matière de partage de contenu illégal. Ce service a donné aux utilisateurs accès à un très grand nombre de films et de séries, étant un concurrent sérieux de Netflix et d’autres services.

Eh bien, ce site bien connu vient de fermer, cette fois pour de bon et sans aucune influence extérieure. Ses créateurs ont décidé de terminer ce projet une fois pour toutes, présentant une justification que peu de pensée était possible.

Popcorn Time, le Netflix des films piratés

Créé en 2014, Popcorn Time a rapidement gagné des adeptes sur Internet. Son mode de fonctionnement ne nécessitait aucun paiement et donnait un accès quasi illimité à des contenus partagés par d’autres utilisateurs.

Bien entendu, cette notoriété et ce mode de fonctionnement ont rapidement suscité l’intérêt des studios et autres éléments de l’industrie cinématographique, qui ont tenté, à plusieurs reprises, de fermer Popcorn Time. Chaque fois que cela arrivait, le service semblait revenir avec plus d’intérêt et avec plus de résistance.

Les créateurs ont décidé de fermer le service

Maintenant, et après toutes ces années et après toutes ces luttes, Popcorn Time touche à sa fin pour de bon. Ses créateurs l’ont annoncé sur le site, où il n’y a plus qu’une image et le message RIP

L’image partagée révèle la vraie raison pour laquelle Popcorn Time fermera ses portes pour de bon. Il y a un intérêt décroissant de la part des utilisateurs pour ce service et les créateurs ont donc décidé de terminer leur projet.

Il ne doit pas apparaître ou créer des copies

Il est curieux de voir que ce qui a dicté la fin de ce projet, ce sont en fait ses utilisateurs. Comme il n’existe pas d’alternatives offrant la même simplicité d’utilisation, il était prévu que Popcorn Time resterait actif beaucoup plus longtemps, gagnant même de nouveaux utilisateurs.

Bien que son code soit public et ouvert, il n’est pas prévu que ce projet reste actif et qu’il soit renouvelé. De même, on ne s’attend pas à ce que de nouveaux projets voient le jour et qu’un nouveau Popcorn Time voit le jour. C’est vraiment la fin de Netflix des films piratés.