Google a profité du CES 2022 pour présenter de nombreuses nouveautés pour Android 12

Avec Android 12 déjà sorti et distribué sur plusieurs plates-formes, il est temps pour Google de se concentrer sur les améliorations. Pour cela, le CES a profité et révélé sur cette scène tout ce qui doit être préparé pour les mois à venir.

Les nouveautés vont bien au-delà des smartphones et intègrent encore plus étroitement toutes les plateformes. Google veut désormais renforcer l’union de son écosystème et faire d’Android 12 un système transversal.

La première préoccupation de Google semble être de simplifier le processus de configuration de nouveaux appareils. En plus d’utiliser n’importe quel appareil pour un transfert de données direct, il étendra Fast Pair à Android TV et même Chromebook.

D’autre part, les appareils deviendront eux-mêmes des éléments pour se déverrouiller les uns les autres et d’autres éléments. Ainsi, les montres connectées avec Wear OS pourront être utilisées pour déverrouiller un smartphone ou une tablette et un smartphone sera également utilisé pour ouvrir une voiture.

Quelque chose qui améliorera l’utilisation du son sur Android 12 est la possibilité de migrer les sources sonores entre les appareils. Nous pouvons à tout moment regarder un film sur une tablette et commencer à y écouter l’audio d’un appel sur smartphone.

Encore plus loin, et renforçant cette intégration, sera la possibilité d’avoir des notifications sur différents appareils, sans avoir à installer d’applications entre eux. Chromecast attirera également l’attention du fait qu’il est accessible à d’autres fabricants pour le streaming audio.

Enfin, et pour s’intégrer encore plus à Windows, Google aura des nouveautés. Fast Pair vous permettra de connecter un smartphone fonctionnant sous Android 12 à un système Microsoft, ouvrant plus tard la voie à un meilleur appariement et à la réception de notifications et autres alertes.

Dans les prochains mois, le géant de la recherche travaillera sur toutes ces actualités pour les rendre progressivement publiques. C’est la voie qu’Android 12 vous permet de suivre et qui rendra encore plus intégrés les smartphones, tablettes, smartwatches, Android TV et même d’autres appareils.