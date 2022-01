Un autre bug de l’an 2000 ? Maintenant ce sont les voitures de Honda qui ont raté le rendez-vous

Le bug bien connu de l’an 2000 semble avoir un héritier, Y2K22, et des problèmes continuent d’apparaître. Dès l’entrée de 2022, les écarts ont commencé à être remarqués, avec des niveaux d’importance différents. Un nouveau vient d’être dévoilé et concerne les voitures Honda.

Après Microsoft et son Exchange, c’est désormais le système de divertissement embarqué de Honda qui a des problèmes. La date, l’heure et les paramètres semblent changer automatiquement et ne sont pas enregistrés. La raison? Le célèbre Y2K22 !

Il y a une autre victime du bug Y2K22

Le premier jour de janvier 2022 a apporté quelque chose de nouveau auquel personne ne s’attendait. Certains systèmes avaient des problèmes de fonctionnement en raison d’une défaillance associée à la date. La première alarme est venue de Microsoft et de son Exchange.

La cause a été rapidement identifiée et a été associée à Y2K22 et à une variable qui a été définie avec le type int32. Cela contient des valeurs allant jusqu’à 2 147 483 648, ce qui n’était pas considéré comme facilement dépassé. C’est l’un des moyens les plus utilisés pour travailler les dates, compte tenu de sa modularité.

Les voitures Honda ne conservent pas la date et l’heure

Il y a maintenant un autre cas identifié qui est signalé par de nombreux utilisateurs de voitures Honda. Le système de divertissement des voitures plus anciennes, avant 2012, a tout simplement perdu sa date et affiche des valeurs aléatoires ou des jetons en 2010.

Il y a aussi des plaintes selon lesquelles de nombreux paramètres ont été perdus et lorsqu’ils sont modifiés, ils reviennent à la valeur par défaut. Il existe également des rapports selon lesquels les paramètres du système de divertissement ne peuvent pas être modifiés ou même devenir aléatoires.

La variable int32 et la taille qu’elle peut contenir

Dans ce cas, le défaut est à nouveau Y2K22, la date et la variable utilisée pour le stocker. Au cours de la dernière minute de 2021, sa valeur était de 2 112 312 359 (année, mois, jour, heure et minute) et est ensuite passée à 2 201 010 000, une valeur supérieure au maximum établi pour la variable int32.

Malgré ce problème, aucune autre fonction des voitures Honda n’a été affectée. Seule l’horloge du système de divertissement et certains paramètres semblent affectés. Honda est déjà au courant du problème, mais n’a toujours pas de réponse. Il prétend cependant que ce bug n’affecte que certains modèles plus anciens.