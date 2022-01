HMD accuse l’échec de la mise à jour d’Android 11 pour les smartphones Nokia

HMD Global, propriétaire de la marque Nokia, a présenté aujourd’hui un nouveau lot de smartphones pour le marché nord-américain, avec des solutions abordables et déjà avec Android 12. Les smartphones Nokia sont intégrés dans le programme Android One, offrant le système d’exploitation Google plus original que possible et garanti au moins deux mises à jour majeures.

Avec Android 10, cette mise à jour a été rapide, cependant, Android 11 a causé de gros maux de tête aux utilisateurs de smartphones Nokia. L’entreprise prend désormais ses responsabilités et admet qu’elle a échoué.

Trop de modèles de smartphones Nokia ?

Lorsque HMD a attrapé Nokia par la main, le grand drapeau est devenu, outre de bonnes performances et des prix plus abordables, le système d’exploitation Android. Les smartphones Nokia font depuis partie du programme Android One, garantissant un système d’exploitation pur (ou très proche) et des mises à jour pendant deux ans.

Au début, la société a été très rapide pour proposer les mises à jour. Cependant, avec Android 11, le processus n’était pas du tout paisible et il y avait des retards auxquels on ne s’attendait pas, surtout par ceux qui ont acheté l’un de ces modèles, sous ce modèle de réponse.

En fait, HMD a de nombreux smartphones à mettre à jour et c’est le gros problème signalé aux problèmes des mises à jour. L’Autorité Android a interrogé l’entreprise à ce sujet. Le directeur marketing mondial de HMD, Stephan Taylor, a commencé par dire que la question était juste à poser. Il a ajouté qu’ils n’avaient pas eu autant de succès avec le lancement d’Android et « ils en ont tiré les leçons ».

La société ne faisait pas partie du programme bêta d’Android 11 et l’énorme portefeuille de produits n’a rien fait pour accélérer les mises à jour.

Android 12 sera-t-il différent ?

Dans ce cas, HMD dit qu’il fait déjà partie du programme bêta d’Android 12 et que le nombre d’appareils qui le recevront est déjà plus limité et le fait que le Nokia X20 a déjà reçu la mise à jour, montre l’engagement à regagner la confiance de le public.