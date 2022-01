Razer a conçu sa propre montre connectée Fossil Gen 6 en édition limitée

Dans le contexte : en tant que l’une des sociétés restantes organisant une présence physique au CES 2022 à Las Vegas, Razer a ouvert son stand mercredi pour présenter quelques-unes de ses dernières offres, notamment une gamme renouvelée d’ordinateurs portables Blade et un PC modulaire futuriste dans le forme d’un bureau.

Razer a également profité de l’occasion pour annoncer une collaboration avec l’horloger Fossil pour sortir un wearable en édition limitée. Comme son nom l’indique, la montre intelligente Razer X Fossil Gen 6 utilise la dernière Gen 6 de Fossil et se mélange au flair distinct de Razer. En plus de ses deux bracelets interchangeables de marque Razer (noir et vert néon), le portable est livré avec trois cadrans de montre Razer exclusifs : analogique, texte et numérique Chroma sur un écran circulaire de 326 ppi.

Puisqu’il est construit sur la même plate-forme Fossil Gen 6, le portable est alimenté par un Snapdragon Wear 4100+ pour une vitesse et des performances supérieures. Les applications se chargent plus rapidement et la montre est également plus réactive dans l’ensemble avec une meilleure efficacité énergétique. Fossil vante un gain de performances de 30% par rapport à la génération 5 exécutant le système d’exploitation Wear de Google.

La montre présente également des fonctionnalités de bien-être qui renforcent l’initiative de santé Razer Champions Start From Within lancée il y a quelques mois.

« Le bien-être est également extrêmement important pour nos clients, et le Gen 6 a été conçu en gardant à l’esprit les objectifs de bien-être quotidiens du porteur, qu’il faille un moment pour se réinitialiser avec une séance de respiration guidée, suivre votre sommeil ou surveiller votre fréquence cardiaque pendant une journée. plein de jeux », a déclaré Steve Evans, directeur général adjoint de la marque Fossil Group.

Le Razer X Fossil Gen 6 comprend un capteur de fréquence cardiaque amélioré et un nouveau capteur SpO2, qui estime et suit les niveaux d’oxygène dans le sang du porteur. La montre dispose d’un système de charge rapide qui l’amène à 80% de sa capacité en 30 minutes environ. Razer suggère que cela le rend parfait pour le porter au lit pour suivre le sommeil, puis le recharger le matin avant de commencer la journée.

Le grand boîtier en acier inoxydable de 44 mm parvient à contenir un écran tactile de 1,28 pouce, Bluetooth 5.0 LE, WiFi, GPS, NFC SE, 8 Go de stockage et 1 Go de RAM.

Le Razer X Fossil Gen 6 sera disponible plus tard ce mois-ci dans les magasins en ligne Fossil et Razer ou dans des points de vente « sélectionnés ». Il porte un PDSF de 329 $. Les personnes intéressées voudront peut-être s’inscrire pour recevoir des notifications sur le site Web de Razer, car il ne publie que 1 337 unités.