Où tombera-t-il ? Une partie de la fusée russe Angara A5 a perdu le contrôle et s’est dirigée vers la Terre

Le programme spatial russe mise beaucoup sur la famille de fusées Angara, en développement depuis plus de 20 ans. Un nouvel essai a eu lieu le 27 décembre, avec le vol Angara. C’est précisément cette fusée qui s’avère maintenant être un problème.

Angara 5 a échoué et est maintenant hors de contrôle et se dirige vers la Terre. Le pire, c’est qu’il ne semble pas possible de calculer quand et où cette fusée va atterrir. Il y a quelques possibilités déjà avancées, mais toujours aucune certitude.

C’est le 27 décembre qu’a été réalisé le dernier test de la fusée Angara. Il s’agissait d’évaluer le stade de développement de ce projet, ayant été placé en charge réelle, afin de simuler les conditions finales.

Ayant décollé de la station spatiale Plesetsk dans le nord-ouest de la Russie, il devait tester le 27 décembre un nouveau module dans la structure, connu sous le nom de propulseur Persei. Selon les autorités russes, le lancement a été un succès, même avec quelques problèmes dans le mix.

Liberado vídeo do lançamento de teste realizado ontem em Plesetsk do novo veículo de lançamento russo #AngaraA5 🚀 No próximo ano, prevê-se a conclusão das obras de construção da plataforma de lançamento deste tipo de foguete no Cosmódromo de #Vostochny#Roscosmos pic.twitter.com/j0jNCNPZ5O — 😷 Lilian Mascarenhas ( Em 🏡) (@Mascarenhas1989) December 28, 2021

La vérité est que le premier étage n’a tiré que pendant deux secondes, déjà près de sa destination finale, avant de s’arrêter complètement. Cela a laissé l’Angara 5 sans propulsion, ce qui l’a laissé sur une orbite basse. Cela entraînera une perte de vitesse, ce qui vous fera tomber.

Les prévisions initiales indiquaient que la rentrée aurait lieu à 17h44, ayant été modifiées plus tard. Les prévisions les plus récentes indiquaient 20h17 (heure de Lisbonne) et se produiraient au-dessus de la mer Caspienne, entre l’Europe et l’Asie.

La bonne nouvelle est que cette rentrée devrait détruire la majeure partie de la fusée Angara 5. En raison du poids de la fusée, qui sera d’environ quatre tonnes, certaines pourraient atteindre la terre. En règle générale, ce sont les pièces renforcées, comme les réservoirs de carburant, qui résistent.

Ce n’est pas une situation nouvelle et déjà récemment, la fusée chinoise Longue Marche 5B a provoqué des tensions et beaucoup de spéculations. Dans ce cas, il a fini par tomber dans l’océan Indien sans causer de problèmes.