Shark Tank Investor considère que les NFT seront plus gros que Bitcoin

Bien que les deux soient des concepts relativement nouveaux, le bitcoin existe depuis plus longtemps que les NFT. Cependant, Kevin O’Leary, investisseur dans le célèbre Shark Tank, estime que ce dernier deviendra plus gros que la crypto-monnaie, et explique pourquoi.

Pourtant, le bitcoin ne sera pas oublié.

Le président et investisseur d’O’Shares Investment Advisers, Kevin O’Leary, en plus de se convertir après avoir dévalué la crypto-monnaie, a révélé qu’il pensait que les NFT avaient une chance de devenir plus gros que le bitcoin lui-même. Selon Forbes, sa conviction découle du fait que cette technologie peut prouver la propriété d’objets du monde réel numériquement plutôt que sur papier.

Il y aura beaucoup de mouvement en termes d’authentification et de polices d’assurance et de taxes de transfert immobilier en ligne au cours des prochaines années, faisant des NFT un marché potentiellement beaucoup plus vaste et plus fluide que le bitcoin.

L’investisseur de Shark Tank a récemment déclaré à Capital Connection de CNBC.

Bien que les NFT soient des jetons cryptographiques qui servent à prouver l’authenticité d’objets virtuels – généralement coûteux -, certains unissent leurs efforts pour que les NFT représentent également des biens physiques.

Voyons ce qui se passe, mais je fais ce pari et j’investis dans les deux côtés de cette équation.

A révélé Kevin O’Leary.

En investissant dans « les deux côtés de l’équation » en 2019, O’Leary a déclaré que le bitcoin était « une pièce sans valeur ». Désormais, il considère la crypto-monnaie comme un moyen de diversifier les actifs, enthousiasmé par la «finance décentralisée».

Un investisseur se prononce sur le bitcoin

Bien qu’il croie à la croissance des NFT, les investisseurs n’excluent pas le bitcoin. En fait, il a souligné l’importance de la réglementation de la crypto-monnaie. Par exemple, les États-Unis d’Amérique, ainsi que d’autres pays, essaient de suivre l’évolution du marché, afin d’éviter le blanchiment d’argent potentiel et de protéger les consommateurs contre les dommages financiers.

Différentes zones géographiques ont des politiques différentes concernant le cryptage. Il faut aller chercher des juridictions plus progressistes.

O’Leary a expliqué.

