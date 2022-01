Tesla Model S avec un nouveau prototype de batterie dépasse les 1 200 km d’autonomie

Si Mercedes a pris l’engagement de lancer des véhicules électriques d’une autonomie supérieure à 1000km, Tesla ne sera pas en reste. Cependant, la nouvelle aujourd’hui d’une nouvelle batterie pour la Model S vient d’une startup américaine, Our Next Energy (ONE). L’entreprise a terminé le premier essai routier de sa technologie Gemini.

Pour le test, une Tesla Model S 2021 équipée d’un prototype de batterie capable de stocker presque le double de la capacité de la batterie Tesla d’origine a été utilisée. En conséquence, le VE a atteint une autonomie de 1 210 km avec une seule charge.

Si l’autonomie est encore le talon d’Achille des tramways, nous aurons bientôt des voitures avec des batteries qui surpasseront largement les voitures thermiques et leurs dépôts de carburant.

Malgré cela, nous sommes encore loin de voir les ventes de tramways dépasser celles des véhicules fonctionnant aux carburants fossiles.

L’anxiété est un problème pour ceux qui ont une voiture électrique

Il est vrai que celui qui possède un tramway doit changer de « puce », car le concept est différent et les habitudes de conduite doivent être changées et adaptées. Tout cela provient d’un réseau de charge faible et de technologies de charge toujours lentes. Si ce n’était pas le cas, et que recharger une voiture électrique revient à faire le plein d’un thermique, le marché serait certainement bien différent.

Pour que tout prenne une nouvelle direction, les constructeurs automobiles lancent des voitures électriques avec une autonomie beaucoup plus longue. On a vu récemment Mercedes dans un pari combiné, qui permet un millier de kilomètres de conduite sur une seule charge.

Nous avons également vu des entreprises et des fournisseurs d’énergie parler de solutions pour construire davantage de stations de recharge. Cependant, pour le conducteur, cela signifie s’arrêter trop souvent et faire la queue, ce qui n’est pas la solution, c’est juste un remède.

Comme nous l’avons vu, la demande a été supérieure à l’offre et plus il y avait de points de recharge ouverts, moins ils arrivaient.

Solution : des batteries avec plus d’énergie stockée

Pour répondre à ce problème, les entreprises travaillent activement au développement de packs de batteries avec une plus grande capacité pour permettre aux véhicules électriques de fonctionner sur de plus longues distances. ONE est déjà sur la bonne voie. L’entreprise a trouvé une solution pour mettre fin à l’anxiété d’autonomie en concevant une nouvelle batterie qui peut contenir beaucoup plus d’énergie.

La nouvelle technologie a récemment été démontrée sur une Tesla Model S. Le 17 décembre, ONE a emmené le véhicule pour des essais sur route dans le Michigan, aux États-Unis. La Model S adaptée a été baptisée Gemini 001. Dans la voiture, au lieu de sa batterie d’origine de 103 kWh, la société a placé une batterie Gimini de 203,7 kWh.

Le prototype a été très bien réalisé. Même s’il emmagasine beaucoup plus d’énergie, l’espace occupé dans la voiture est le même que celui de la batterie d’origine. Grâce à cela, la voiture électrique de Tesla roulait à une vitesse moyenne de 88 km/h, atteignant avec succès une autonomie de 1 210 km sans recharge.

La batterie ONE Gemini™ vise à éliminer l’autonomie en tant qu’obstacle à l’adoption des véhicules électriques, en doublant l’énergie disponible à bord dans le même espace d’emballage.

A déclaré Mujeeb Ijaz, fondateur de ONE.

Ce nouveau concept d’autonomie n’est peut-être pas encore idéal. En effet, pour charger cette batterie, dans les chargeurs conventionnels, la voiture devra rester debout plusieurs heures. Cependant, après une charge complète, les conducteurs peuvent effectuer une charge incrémentielle, diminuant ainsi l’anxiété.

Mille kilomètres d’autonomie, c’est déjà un jalon remarquable sur le marché du tramway.