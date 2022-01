Le projet Sophia de Razer est un bureau de jeu modulaire tout-en-un avec un PC intégré

L’avant-garde : il semble que presque chaque année pendant le CES, Razer dévoile un produit conceptuel hors du commun. Ils sont facilement identifiables par le mot « Projet » dans leurs noms. Tout comme les véhicules conceptuels, ces appareils parviennent rarement à la production de masse. Ils sont quand même amusants à regarder.

Mercredi, Razer a dévoilé son dernier concept design pour le CES 2022, appelé « Project Sophia ». Ce bureau à l’allure futuriste est personnalisable avec divers modules qui se verrouillent magnétiquement sur le bureau par le bas. C’est le rêve ou le cauchemar d’un joueur, selon ce que l’on pense de la consommation d’énergie.

Pour commencer, le bureau n’est pas seulement un bureau. Il s’agit d’un système informatique PCB complet avec les « derniers processeurs Intel et GPU Nvidia ». Le composant de l’ordinateur s’enclenche magnétiquement dans le bas du bureau en verre dans le boîtier du module en haut au centre.

Les utilisateurs peuvent installer divers modules dans quatre autres supports magnétiques sur les côtés gauche et droit du bureau. Les composants sont échangeables à chaud et comprennent des accessoires tels que des écrans secondaires, des outils de surveillance du système, des panneaux de raccourcis clavier et de macros, des tablettes à stylet, des outils de mixage audio et des cartes de capture externes. Il y a même un module THX Surround Sound qui s’enclenche directement sur les côtés du composant moniteur de 65 pouces inclus qui se fixe à l’arrière du bureau.

Razer envisage qu’il soit utilisé par les joueurs, les créateurs de contenu, les streamers ou les professionnels, sa modularité signifiant qu’il peut être rapidement reconfiguré pour s’adapter à plusieurs rôles.

« Le projet Sophia est notre vision futuriste d’une configuration de jeu et de poste de travail polyvalente qui répond aux besoins très différents d’une variété d’utilisations de PC, éliminant ainsi le besoin de se déplacer entre les espaces de travail », a déclaré le vice-président de Razer chez Groth Richard Hashim. « Le système modulaire remplaçable à chaud permet aux utilisateurs de reconfigurer rapidement leur bureau avec une flexibilité presque infinie, adaptant le projet Sophia non seulement à la tâche à accomplir mais aussi aux préférences particulières de l’utilisateur. C’est l’avenir de la station de combat. »

Comme pratiquement tous les produits Razer, Project Sophia est livré en standard avec l’éclairage d’accentuation LED de la société que les utilisateurs peuvent synchroniser avec l’écosystème Razer Chroma RGB.

Aussi soigné que cette configuration ait l’air, ne retenez pas votre souffle car vous pourrez jamais en acheter un. Comme nous l’avons préfacé, Razer est connu pour avoir apporté au moins un concept au CES qui ne sera jamais présenté au consommateur. Les conceptions précédentes incluent le projet Christine du CES 2014, le projet Valerie et le projet Ariana de 2017, le projet Linda du CES 2018 et le projet Brooklyn de l’année dernière.