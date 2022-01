Ubisoft apporte son service d’abonnement à Xbox

Quelque chose à espérer : Ubisoft a annoncé qu’il apportera son service d’abonnement aux jeux, Ubisoft +, sur Xbox, bien qu’il n’ait pas précisé quand. Ce sera la première fois que le service sera disponible sur une console de jeu traditionnelle.

Ubisoft a lancé son service d’abonnement aux jeux en 2019 sous le nom d’Uplay+. Maintenant appelé Ubisoft +, il s’agit essentiellement de la propre version d’EA Play d’Ubisoft. Pour 15 $ par mois, vous obtenez un accès immédiat à plus de 100 des derniers jeux et DLC d’Ubisoft. Jusqu’à présent, la société ne l’a proposé que sur PC, Google Stadia et Amazon Luna.

Alors que Stadia et Luna ont chacun accès à quelques dizaines de jeux Ubisoft +, Xbox en aura plus de 100. Cela signifie probablement que chaque jeu Ubisoft + a une version Xbox.

Oh salut à toi aussi, @Ubisoft. eh bien c’était une bonne interaction, rien de plus à en extraire… bye ! – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 5 janvier 2022

EA Play, cependant, est déjà disponible sur Xbox, PlayStation et même Steam (Ubisoft + sur PC ne fonctionne toujours que via le client Ubisoft Connect), le plus connu étant fourni avec Xbox Game Pass et PC Game Pass. L’annonce d’Ubisoft cette semaine ne suggère pas qu’il regroupe également Ubisoft + avec Game Pass, mais la plupart concernent en fait le lancement de Rainbow Six Extraction sur Xbox et PC Game Pass le premier jour à la fin de ce mois.

Ubisoft confirmé sur Twitter qu’Ubisoft+ sera indépendant du Game Pass sur Xbox, tout en disant de rester à l’écoute pour plus d’informations. Cela pourrait signifier n’importe quoi cependant. Il y avait aussi cette interaction entre les comptes Twitter Ubisoft et Game Pass, qui est probablement juste lié au lancement d’Extraction sur Game Pass, mais on ne sait jamais.