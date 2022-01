Breaking Ice, série sur le « nouveau » hockey professionnel

Une série numérique en cinq parties intitulée Breaking Ice a récemment été présentée par UNINTERRUPTED Canada et EA SPORTS, à travers laquelle certains des sujets les plus actuels du hockey professionnel sont abordés.

C’est une série extrêmement intéressante, que vous soyez fan de ce sport ou non. Venez en savoir un peu plus.

UNINTERRUPTED Canada et EA SPORTS ont récemment annoncé la sortie d’une série numérique en cinq parties Breaking Ice sur YouTube qui aborde des sujets traditionnellement plus sensibles concernant le hockey professionnel au Canada.

Visant à montrer que quelque chose est en train de changer (positivement) dans le hockey professionnel au Canada, cette série montre le sport et ses protagonistes d’une manière plus complète.

Dans un monde en perpétuel changement et évolution, il est essentiel que le sport évolue aussi et même les modalités les plus classiques et typiquement les plus « dures » doivent savoir le faire. Cette série Breaking Ice montre comment le hockey professionnel canadien devient de plus en plus inclusif, diversifié et positif.

Chaque épisode de Breaking Ice, d’environ 8 minutes, suit un fil conducteur dans ce contexte, qui comprend des thèmes tels que Luke Prokop, le point de vue des Predators de Nashville et le premier joueur actif ouvertement gai sous contrat de la LNH, le défenseur amérindien Carolina Hurricane Ethan Bear, Saroya Tinker, joueur de hockey professionnel de la Première Fédération, et des membres des équipes nationales féminines canadienne et américaine qui travaillent avec diligence pour créer un changement durable et significatif dans le monde du sport.

« Breaking Ice vise à célébrer des athlètes incroyables qui transforment la culture du hockey pour être plus inclusifs dans les communautés qu’ils représentent« , a déclaré Paul Marr, directeur créatif principal, EA SPORTS. « Les histoires de joueurs comme Luke Prokop, Ethan Bear et Saroya Tinker sont pleines d’inspiration pour la diversité et l’inclusion du hockey, et c’est un honneur d’avoir l’opportunité d’apporter cela dans et hors du jeu.«

« Avoir l’opportunité de raconter les histoires de ces personnes et équipes inspirantes en collaboration avec EA SPORTS a été tout simplement incroyable.« , a déclaré Callum Ng, directeur du contenu sonore pour UNINTERRUPTED Canada. « La force et le courage dont ils ont fait preuve tout au long de leur vie personnelle et de leur parcours professionnel au hockey sont quelque chose qui résonnera profondément chez les spectateurs.«