Intel parie sur plus d’appareils pliables en 2022

Nous continuons de montrer certaines des nouvelles les plus importantes du CES 2021. Cette fois d’Intel. La société de Santa Clara a indiqué qu’avec les nouvelles spécifications indiquées, la fabrication de dispositifs de pliage sera adoptée.

Intel a annoncé aujourd’hui une nouvelle spécification d’écran pliable pour ses partenaires PC qui permettra une variété de facteurs de forme d’appareil nouveaux et uniques avec des écrans pliants. De la part de l’entreprise, ils ont affirmé que les premiers PC pliables qui adopteront cette nouvelle spécification commenceront à être commercialisés cette année, ouvrant la porte à une vague de nouveaux PC Windows exclusifs.

Cette année pourrait être celle des appareils pliables pour Intel

Ces types d’écrans permettent un certain nombre de nouveaux facteurs de forme et de postures. Nous avons déjà vu Lenovo présenter le premier appareil pliable Windows, le Lenovo ThinkPad X1 Fold. Cet appareil a été critiqué en raison de la faiblesse de la puce et du système d’exploitation qui n’était pas optimisé.

Cette année, les nouveaux PC pliables Intel seront mis en vente avec la spécification Evo d’Intel. Il est doté de puces Intel de 12e génération et se concentre sur la réactivité, avec un réveil instantané, une charge rapide et une autonomie de la batterie. « Dans le monde réel ». Ces nouveaux PC pliables seront mieux positionnés, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows à la recherche d’un nouveau PC pliable.

Cependant, Windows n’est pas encore en mesure d’offrir une optimisation adéquate pour les PC pliables. Nous devrons attendre que Microsoft signale s’ils ont travaillé sur Windows 11 Shell pour s’adapter à ces types d’appareils dans leur prochaine grande mise à jour.

Intel semble travailler avec Microsoft et Samsung sur la technologie de pliage depuis un certain temps. La rumeur disait que les entreprises travaillaient ensemble sur quelque chose appelé « Projet Horseshoe Bend » déjà en 2020, atteignant les appareils de 17 pouces. Il est clair que la technologie est un point d’intérêt pour plusieurs de ces grandes entreprises technologiques.

De Microsoft, ils avaient déjà tenté une approche du PC pliable avec Surface Neo. Oui, il s’agissait de deux écrans séparés par une charnière, mais le concept était similaire, changeant le style des PC Malheureusement, ce projet a été annulé pour plusieurs raisons.