Nouveau Dell XPS 13 Plus, un design qui rompt avec le passé

Nous sommes déjà embourbés au CES de Las Vegas et Dell a voulu donner sa touche d’originalité avec son nouveau XPS 13 Plus. Un design qui rompt avec toutes les lignes de design de l’entreprise américaine et qui cherche à se différencier par sa rareté de coupes dans le design. Il nous sera même difficile de distinguer le trackpad.

Dell XPS 13 Plus, en rupture avec le design

Tout d’abord, il n’y a aucune indication de l’endroit où se trouve le pavé tactile, car les lignes de séparation ont été supprimées et Dell a choisi de dire qu’il dispose d’un « Pavé tactile en verre non marquant » Il utilise la technologie haptique pour fournir des informations sur l’endroit où vous vous trouvez.

Parlons maintenant du clavier. Dell a augmenté la taille des touches et triplé la surface de chacune d’elles à 0,3 millimètres. Offrant une distance de déplacement de 1 millimètre. En haut, la traditionnelle rangée de touches de fonction a été remplacée par une rangée capacitive qui bascule entre les voyants des touches multimédia et les touches de fonction selon que le cadenas est activé ou non.

Pour mettre de l’ordre dans ce chaos, Nick DiLoreto, directeur principal du design industriel chez Dell’s Experiences Innovation Group, a expliqué cette conception. Le trackpad est situé sur le « Section centrale de ce grand morceau de verre sans soudure. » Il a en outre indiqué que la rangée capacitive était différente de ce qu’Apple avait essayé avec sa Touch Bar récemment abandonnée.

« Les solutions sont différentes et toutes deux tentent d’atteindre des objectifs très différents »dit DiLoreto. « Apple essayait d’apporter plus de fonctionnalités dans ce domaine. Nous avons essayé d’ajouter plus de simplicité. Ainsi, les lumières sont dirigées vers les touches de fonction ou les touches multimédia, selon le choix de l’utilisateur.

Spécifications techniques

À l’intérieur, nous trouvons la famille de processeurs Intel de 12e génération. Nous pouvons choisir entre un i5-1240P, un i7-1260P, un i7-1270P ou un i7-1280P. Quant à la RAM, on peut choisir jusqu’à 32 Go de mémoire et 2 To de stockage SSD. Le dernier point de consigne est l’affichage, les acheteurs pourront choisir entre une dalle tactile 3840 × 2400, une dalle tactile OLED 3456 × 2160, ou une dalle Full HD avec ou sans capacités tactiles.

Côté port, le XPS 13 Plus se résume à un port Thunderbolt 4 avec capacité DisplayPort et alimentation électrique des deux côtés. Être la batterie du nouvel ordinateur portable 55Wh.

Le XPS 13 Plus commence à 1 200 $ et devrait être disponible au printemps, vraisemblablement au moment de la saison de l’hémisphère nord. Il sera disponible dans une couleur platine claire, ou dans une couleur plus foncée similaire au graphite.