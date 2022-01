Razer a annoncé ses nouveaux ordinateurs portables de jeu Razer Blade au CES 2022

Razer démarre 2022 avec de nouveaux modèles de portables de jeu Razer Blade, y compris le Razer Blade 14, le Razer Blade 15 et le Razer Blade 17. Les portables les plus rapides au monde pour les joueurs et les créatifs sont désormais équipés des nouveaux GPU NVIDIA® GeForce RTX Series 30 pour ordinateur portable , jusqu’au RTX 3080 Ti

Tous les nouveaux modèles Razer Blade incluent également des mémoires DDR5 innovantes, offrant des vitesses incroyables jusqu’à 4800 MHz, une augmentation de fréquence de 50 % par rapport à la génération précédente.

Les ordinateurs de poche NVIDIA GeForce RTX sont basés sur l’architecture révolutionnaire Ampere, avec des cœurs RT de 2e génération pour le suivi des faisceaux et des cœurs Tensor de 3e génération pour DLSS et IA. Le nouveau GPU pour notebook GeForce RTX 3080 Ti propose pour la première fois le modèle haut de gamme des GPU pour notebook 80 Ti.

Avec 16 Go de mémoire GDDR6 la plus rapide jamais utilisée dans les ordinateurs portables, le RTX 3080 Ti offre plus de performances que le TITAN RTX pour PC de bureau. La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu’à 70 % plus rapide que l’ordinateur portable RTX 2070 SUPER et atteint 100 images par seconde à une résolution de 1440p.

De plus, les nouvelles technologies Max-Q de 4e génération, avec CPU Optimizer, Rapid Core Scaling et Battery Boost 2.0, améliorent encore l’efficacité, les performances et la longévité de la batterie.

Fort, agressif et en Razer Green

Les Razer Blade 14, 15 et 17 sont optimisés par les avancées d’AMD® et d’Intel®. Blade 14 est de retour avec la prochaine génération de processeurs AMD Ryzen série 6000. Toutes les configurations incluent le processeur ultra-rapide Ryzen 9 6900HX, offrant la meilleure expérience de jeu possible avec AMD sur les appareils mobiles.

Les lames 15 et 17 sont toutes deux équipées des derniers processeurs Intel Core série H de 12e génération, jusqu’à Intel Core i9-12900H avec 14 cœurs par rapport à la génération précédente à 8 cœurs.

Les processeurs Intel de 12e génération utilisent une nouvelle conception d’architecture hybride révolutionnaire qui combine des cœurs de performance avec des cœurs d’efficacité, donnant aux utilisateurs la liberté de discuter, parcourir, diffuser, éditer, enregistrer et jouer à des jeux. La dernière génération de processeurs Intel Core i9 a des fréquences très élevées jusqu’à 5,0 GHz.

Chaque lame Razer prend vie avec de l’aluminium usiné CNC et des composants personnalisés de haute qualité, résultant en un ordinateur portable de jeu pas comme les autres. Conçu pour le bien-être des joueurs, le nouveau Blade dispose d’un clavier amélioré, avec des touches légèrement plus grandes, rendant l’expérience de frappe plus ergonomique que jamais.

La conception améliorée comprend également des haut-parleurs découpés au laser, une charnière améliorée avec un profil plus bas et une ventilation supplémentaire à l’aide de pieds en caoutchouc conçus pour créer des zones de circulation d’air pour un meilleur refroidissement.

Fonctionnalités classiques et soins Razer étendus

Les nouvelles itérations Razer Blade 14, 15 et 17 sont livrées avec Windows® 11 préinstallé, avec tous ses avantages de jeu, notamment DirectStorage, Xbox GameBar et Xbox Game Pass.

Les côtés du Razer Blade sont remplis d’une variété de ports, selon le modèle, avec des solutions allant de l’USB-C à HDMI 2.1 à un lecteur de carte SD UHS-II haute vitesse, afin que les utilisateurs puissent se connecter à tous, pas besoin pour adaptateurs.

Les claviers des trois modèles Razer Blade incluent un éclairage Razer Chroma RGB qui peut être personnalisé pour la productivité ou les jeux, des haut-parleurs avant pour que le travail et les jeux restent amusants et immersifs.

Les trois nouveaux Razer Blade continuent de fournir un son immersif avec un paysage sonore à 360 degrés pour les films, la musique ou les jeux avec THX Spatial Audio certifié THX sur n’importe quel casque analogique ou haut-parleur d’ordinateur portable.

De plus, la nouvelle génération de Razer Blade initie une nouvelle politique de garantie prolongée de la batterie pouvant aller jusqu’à 2 ans, pour garantir que les Blades sont protégées au fil du temps par le service d’assistance de Razer.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau Razer Blade 14 commence à 2 199,99 € PVP et sera disponible le 10 février. Le nouveau Razer Blade 15 commence à 2 799,99 € PVP et sera disponible le 4 janvier. Enfin, le nouveau Razer Blade 17 démarre à 2 999,99 € PVP et sera disponible le 4 janvier.

Tous seront disponibles en précommande sur Razer.com, dans les magasins physiques Razer Store et chez certains détaillants.