Une attaque informatique de démolition a détruit les fichiers SIC et Expresso

Comme on le sait, le 2 janvier dernier, il a été révélé que les sites Web SIC et Expresso avaient été piratés. Selon les informations les plus récentes, il s’agissait d’une attaque sans précédent au Portugal qui a effacé toutes les données et enregistrements historiques numériques des titres de Grupo Impresa.

Cependant, des sites temporaires SIC et Expresso ont été mis à disposition.

L’attaque contre SIC et Expresso n’est pas un cas « classique » de ransomware

Les pirates qui ont revendiqué l’attaque contre les sites Internet d' »Expresso » et de SIC ont détruit tout l’historique de l’actualité stocké sur les serveurs des deux médias, révèle JN.

Selon ce qui a été révélé, le vecteur d’attaque n’était pas seulement un « ransomware traditionnel ». D’après les informations recueillies par JN auprès de divers spécialistes de la cybersécurité, contrairement aux cas classiques de « ransomware », ici les données informatiques, l’historique, ainsi que les copies de sauvegarde (appelées « backups ») ont été purement et simplement éliminées.

Le ransomware est un type de malware capable de crypter les zones de stockage sur les ordinateurs et les serveurs, rendant les données inaccessibles jusqu’à ce qu’une rançon soit payée. Ce type de menace est de plus en plus courant, amenant les forces de l’ordre à être de plus en plus attentives. Dans le cas des sites SIC et Expresso, les données ont été purement et simplement détruites, révèle JN.

Les abonnés à la plateforme de streaming de SIC, OPTO, ont reçu lundi dernier des messages téléphoniques qui ont conduit certains à annuler leurs autorisations de prélèvement automatique via leurs banques.

Rui Pinto, le hacker de Football Leaks et Luanda Leaks, pourrait être lié à cette attaque contre Impresa sur les réseaux sociaux, cependant, cela a déjà été démenti.

Rui Pinto a déjà mentionné que « seul un esprit très tordu peut faire un lien entre le type de crimes » dont il est accusé et « des attaques de ransomware dévastatrices comme celle qui a frappé Impresa, qui ces derniers mois a rendu des hôpitaux, des pipelines et d’autres inutilisables. secteurs stratégiques de plusieurs pays »

Le risque que d’autres entreprises portugaises soient la cible de cyberattaques, après l’attaque informatique du groupe Impresa dimanche, est permanent, étant « une question de temps avant que cela ne se produise », estiment les spécialistes de la cybersécurité contactés par Lusa.

Outre les sites Web SIC et Expresso, les sites Web Blitz et OMirante ont également été touchés par l’attaque.