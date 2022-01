Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les moniteurs de jeu ont été l’un des produits les plus répandus au CES cette année. Rejoindre la liste des écrans attrayants est une autre entrée dans la gamme Omen de 27 pouces de HP : l’Omen 27u, qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une résolution 4K et d’une connectivité HDMI 2.1.

Le dernier ajout de HP à la série Omen 27 rejoindra l’Omen 27i, qui est livré avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, et le plus récent Omen 27c qui conserve le même affichage QHD tout en augmentant le taux de rafraîchissement à 240 Hz et en ajoutant un panneau incurvé .

L’Omen 27u utilise un panneau IPS 8 bits qui atteint 144 Hz et offre une résolution 4K (3840 x 2160), ce qui en fait une perspective attrayante pour ceux qui ont des plates-formes robustes. Il a également un temps de réponse de 1 ms, peut atteindre une luminosité maximale de 450 nits (certifié DisplayHDR400), couvre 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et 99 % sRGB, et est livré avec la prise en charge de la synchronisation adaptative AMD FreeSync Premium Pro.

En plus d’être destiné aux joueurs sur PC, l’Omen 27u dispose d’un port HDMI 2.1 qui prendra en charge les taux de 120 Hz, ce qui en fait une perspective attrayante pour les propriétaires de consoles de génération actuelle qui souhaitent connecter leur PS5/XBSX à quelque chose de plus petit qu’un 4K ordinaire. LA TÉLÉ.

Ailleurs, le moniteur est livré avec un port HDMI 2.0 en plus de l’entrée HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB A 3.2, un USB Type-C, une seule prise de sortie audio 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo intégrés. Il existe également de minces lunettes « micro-edge », des sections d’éclairage RVB personnalisables et le logiciel Omen Gaming Hub habituel doté de fonctionnalités axées sur les jeux.

L’Omen 27u arrive au printemps avec un PDSF de 699,99 $.

Pour les autres moniteurs CES, découvrez le 4K Odyssey Ark incurvé de 55 pouces de Samsung qui peut pivoter en mode portrait et le 4K @ 240Hz Odyssey Neo G8 de la société.