Les lunettes de réalité mixte Apple auront 3 écrans et n’apparaîtront qu’à la fin de 2022

On a beaucoup parlé des rumeurs entourant les hypothétiques lunettes de réalité mixte qu’Apple va préparer. Cet appareil pourrait apporter un saut dans l’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. La société a à plusieurs reprises laissé des indices sur les paris sur ces technologies, mais n’a jamais parlé d’un nouveau « gadget ». Pourtant, les différentes « fuites d’informations » semblent pointer vers le dévoilement de ce produit fin 2022.

Les dernières rumeurs disent que, contrairement à ce qui existe déjà, le produit de la firme de Cupertino disposera de 3 écrans, pour une expérience beaucoup plus immersive.

Apple Glass aura 3 écrans… mais ce ne sera pas là de sitôt

Si toutes les rumeurs sont exactes, 2022 est l’année où Apple présentera enfin son propre produit de réalité mixte. Au fur et à mesure que nous obtenons plus d’informations sur ce que fait Apple, nous construisons une image de ce qui sera technologiquement faisable. En plus de ces informations, l’analyste technologique Ming-Chi Kuo marque la date de lancement possible.

Selon Kuo, Apple lancera le gadget fin 2022. Cependant, il s’agira d’une version avec des unités limitées, compte tenu des limitations des composants.

Dans une note envoyée aux investisseurs, Kuo mentionne que le lancement des lunettes AR/VR d’Apple sera « reporté à fin 2022 ». Selon l’analyste, les livraisons les plus expressives du produit ne commenceront pas avant le premier trimestre 2023, suggérant que l’appareil arrivera dans les magasins avec seulement quelques unités disponibles pour les clients.

Comme mentionné précédemment, dans les informations partagées par l’analyste, Apple avait déjà partagé ce retard en interne. Comme Kuo, qui avait déjà dit dans une note précédente qu’Apple prévoyait des retards dans la production des « Apple Glass » pour la réalité mixte.

Selon les prévisions, ces lunettes devraient avoir un matériel et un design plus avancés que leurs concurrents.

Les lunettes de réalité mixte auront 3 écrans au lieu de deux

Un rapport récent a prédit que les lunettes AR/VR d’Apple auront une « configuration innovante à trois écrans ». Selon les informations, la technologie d’Apple combinera deux écrans Micro OLED et une dalle AMOLED.

D’autres rumeurs suggèrent que l’appareil sera équipé de capteurs avancés pour détecter l’environnement et les gestes, ainsi que d’une puce puissante.

N’oublions pas qu’à terme, Apple travaillera également sur la technologie de conduction osseuse pour améliorer la confidentialité et au-delà. Ce gadget de réalité mixte sera un atout.