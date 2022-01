SUV Vision-S 02 : Sony dévoile son nouveau prototype de voiture électrique

Se déroulant ces jours-ci, le CES 2022 a conduit les principaux fabricants mondiaux à dévoiler leurs plans technologiques pour l’année à venir. Sony, parmi les nombreuses nouveautés qu’il a préparées, a commencé par montrer ses intentions d’entrer à nouveau sur le marché des véhicules électriques.

Le SUV Vision-S 02 est le nouveau prototype de voiture électrique de l’entreprise.

Au CES 2020, Sony avait déjà annoncé le « VISION-S », un projet créé pour contribuer à l’évolution de la mobilité, un prototype de ce véhicule a même été exposé.

Pour démontrer ce concept dans le monde réel, Sony a commencé des tests sur la voie publique en Europe en décembre de la même année, et a commencé à tester la sécurité des technologies d’imagerie et de détection installées à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, ainsi que le système d’interfaçage homme-machine. (IHM – interface Homme-machine).

En avril 2021, les tests de conduite 5G ont été lancés et, à l’avenir, elle continuera à appliquer ses technologies de pointe pour offrir de nouvelles expériences dans le domaine de la mobilité, à l’ère des véhicules électriques.

SUV Vision-S 02 – Le nouveau prototype de voiture électrique de Sony

Au CES 2022, Sony a dévoilé un nouveau prototype de véhicule de type SUV (VISION-S 02). Cette voiture utilise la même technologie que le prototype VISION-S 01, qui est déjà testé sur route.

Le nouveau SUV se présente avec un grand espace intérieur et des variantes à 7 places. Le SUV électrique est équipé de capteurs d’image CMOS et de capteurs LiDAR pour le système d’aide à la conduite.

À l’intérieur, il y a des capteurs de temps de vol pour l’authentification du conducteur, ainsi que la prise en charge des gestes intuitifs et des commandes vocales. Le véhicule disposera également d’une connectivité 5G pour permettre les mises à jour et les opérations à distance, ce qui est en cours de développement avec les sociétés partenaires de Sony.

Bien que le SUV Vision-S 02 ne soit qu’un prototype, Sony entend devenir un véritable acteur de l’industrie du véhicule électrique et même vendre ses voitures au grand public. Ce printemps, le manufacturier aura sa compagnie Sony Mobility Inc. dédiée exclusivement à ce segment.