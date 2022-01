IHU : la nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être plus contagieuse

L’année 2022 a failli commencer avec la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus, l’IHU. Ce variant a été détecté en France et selon ce que l’on sait déjà il possède plus de 40 mutations génétiques.

L’une de ces mutations est même associée à une augmentation potentielle de la transmission du virus.

La variante IHU dérive d’une autre, B.1.640

Selon les chercheurs de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille qui ont fait la découverte, la nouvelle souche de SARS-CoV-2 comporte 46 mutations, dont une qui est associée à une possible augmentation de la contagion.

Les informations sur ce nouveau variant sont encore très peu nombreuses, car le variant était déjà nommé par les scientifiques avec les initiales de l’institut, IHU, et dérive d’un autre, B.1.640, détecté fin septembre 2021 en République du Congo et actuellement sous surveillance par le Organisation mondiale de la santé.

En France, les premiers cas du nouveau variant, qui porte l’appellation technique B.1.640.2, ont été détectés sur la commune de Forcalquier, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A Marseille aussi il y a des cas enregistrés.

L’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, réputé pour le traitement des maladies infectieuses, est dirigé par le médecin controversé Didier Raoult, qui a reçu un avertissement de l’Ordre des médecins français pour avoir enfreint le code de déontologie en favorisant l’utilisation de l’antipaludique hydroxychloroquine. comme traitement du covid-19 sans aucune preuve de son efficacité.

Dans le monde, la variante Omicron, qui a été identifiée en novembre, est la plus contagieuse de toutes les variantes de coronavirus considérées comme préoccupantes, portant plus de 30 mutations génétiques dans la protéine de pointe, la « clé » qui permet au virus de pénétrer dans les cellules des êtres humains. Cette variante est déjà considérée comme ayant la propagation la plus rapide de l’histoire.