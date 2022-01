Windows 11 : vous pourrez bientôt sauvegarder vos applications et paramètres Android

Windows 11 est venu changer le scénario des systèmes d’exploitation, notamment en intégrant nativement Android. Celui-ci est encore en cours de test, mais ce sera bientôt une réalité, il possède donc déjà des applications et des extras très intéressants.

L’un d’eux est l’application WSATools, qui permet aux utilisateurs d’installer n’importe quelle application Android loin de la liste prédéfinie. Désormais, et pour le rendre encore meilleur, les créateurs de WSATools vous apporteront bientôt la possibilité de faire des sauvegardes.

On attend beaucoup de Windows 11 et de l’intégration qu’il apportera avec Android. Contrairement à ce que nous avons aujourd’hui, où tout passe par le smartphone, les applications seront bientôt présentes au sein du système d’exploitation Microsoft et y fonctionneront nativement.

Avec cette porte ouverte, on s’est vite rendu compte que l’on pouvait obtenir bien plus que ce que le géant du logiciel voulait offrir. Comme il s’agit d’un système Android complet, nous n’avons pas besoin de nous limiter aux applications choisies et même l’enracinement normal du système peut être effectué.

Des applications telles que WSATools vous permettront de gérer toute cette fonction, assurant une interface pour un processus qui n’est pas toujours simple. Le créateur de cette application a maintenant déclaré qu’il y aurait bientôt une nouvelle fonctionnalité importante, à savoir l’arrivée de la fonction de sauvegarde.

L’option est déjà en test et promet de rendre la liste des fonctionnalités qu’elle propose aux utilisateurs encore plus complète. Avec cette nouvelle capacité, les utilisateurs peuvent enregistrer toutes les applications et tous les paramètres qu’ils ont définis dans Windows 11.

L’utilitaire se concentrera sur la réinstallation de toutes les applications et paramètres sur un nouveau système. Cela peut se produire lorsque le système d’exploitation de Microsoft est réinstallé, soit à la suite d’un problème, soit pour renouveler Windows 11.

Il est prévu que la nouvelle version de WSATools, marquée du numéro 0.2.0, arrivera bientôt et qu’elle apportera cette nouvelle fonctionnalité. Comme le reste de ses fonctions, cela devrait être une autre étape simple à utiliser et vraiment utile pour les utilisateurs.